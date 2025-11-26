Administrația Trump majorează tarifele pentru milioane de turiști străini care vizitează parcurile naționale din SUA

Serviciul Parcurilor Naționale a anunțat marți că va începe să taxeze milioane de turiști internaționali care vizitează parcurile din SUA o taxă supli

Serviciul Parcurilor Naționale a anunțat marți că va începe să taxeze milioane de turiști internaționali care vizitează parcurile din SUA o taxă suplimentară de 100 de dolari pentru a intra în unele dintre cele mai populare situri, în timp ce aceștia nu vor beneficia de zilele fără tarife de intrare rezervate rezidenților americani.

Anunțul privind „politicile de tarifare care acordă prioritate cetățenilor americani” vine într-un moment în care parcurile naționale se confruntă cu o reducere semnificativă a personalului și cu tăieri bugetare severe, precum și cu recuperarea după pagubele cauzate de recentul blocaj guvernamental și pierderile semnificative de venituri din cauza neîncasării taxelor în acea perioadă.

Modificarea tarifelor va afecta 11 parcuri naționale, printre care Grand Canyon, Yellowstone și Yosemite, potrivit Departamentului de Interne al SUA.

Ca parte a modificărilor, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie, turiștii străini vor vedea, de asemenea, prețul abonamentului anual pentru parcuri crescând la 250 de dolari, în timp ce rezidenții SUA vor continua să plătească 80 de dolari, potrivit declarației departamentului.

Secretarul de Interne Doug Burgum a declarat într-o postare pe platforma socială X că modificările asigură contribuabililor americani care susțin serviciul parcurilor „accesul în continuare la prețuri accesibile, în timp ce vizitatorii internaționali contribuie în mod echitabil la întreținerea și îmbunătățirea parcurilor noastre pentru generațiile viitoare!”

Anunțul vine în urma unui ordin executiv din iulie, prin care președintele Donald Trump a cerut parcurilor să majoreze tarifele de intrare pentru turiștii străini.

Asociația de Turism din SUA a estimat că, în 2018, parcurile și monumentele naționale au înregistrat peste 14 milioane de vizitatori internaționali. Yellowstone a raportat că, în 2024, aproape 15% dintre vizitatori proveneau din afara țării, în scădere față de 30% în 2018.

Banii obținuți din noile tarife vor contribui la susținerea parcurilor naționale, inclusiv prin modernizarea facilităților pentru vizitatori și întreținere, potrivit declarației.

Zilele „patriotice fără taxe, rezervate rezidenților” de anul viitor includ Ziua Veteranilor, care a fost una dintre cele opt zile gratuite ale parcurilor, deschise tuturor în 2025. Departamentul de Interne a anunțat aceste zile, afirmând că dorește să se asigure că „toată lumea, indiferent de codul poștal, poate accesa și se poate bucura de beneficiile spațiilor verzi și ale terenurilor noastre publice”.

