SUA și România relansează parteneriatul educațional FLEX și FLEX Abroad

Pe 24 noiembrie 2025, la sediul American Councils for International Education din Washington D.C. a avut loc ceremonia de semnare a noilor acorduri FL

Pe 24 noiembrie 2025, la sediul American Councils for International Education din Washington D.C. a avut loc ceremonia de semnare a noilor acorduri FLEX și FLEX Abroad pentru anul 2026-2027

Memorandumul a fost semnat de către ministrul educației și cercetării, Daniel David, și președinta American Councils for International Education, Lisa Choate, în prezența ambasadorului României în SUA, Andrei Muraru, a rectorului universitar Remus Pricopie şi a responsabililor de proiect din mediul guvernamental american, informează Ambasada României în Statele Unite ale Americii. Evenimentul marchează un nou capitol în colaborarea bilaterală, ce vizează liceeni români și americani.

Ce presupune noul acord

Conform informațiilor oficiale, programele FLEX și FLEX Abroad vor fi cofinanțate în mod egal — 50% de România, 50% de Statele Unite. Această decizie urmărește nu doar să ofere tinerilor români oportunitatea de a studia şi de a experimenta viața într-o societate occidentală, dar și să permită tinerilor americani să descopere realitățile, limba și cultura României — elemente care contribuie la construirea unei punți autentice între cele două țări.

De la debutul prezenței sale în România, în 2015, programul FLEX a oferit șansa ca liceeni români să petreacă timp în comunități americane, implicându-se în activități de voluntariat — de la proiecte de prevenire a violenței împotriva copiilor, până la inițiative sociale, colaborări cu autorități locale și implicare comunitară.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În mod reciproc, tinerii americani care participă la FLEX Abroad sunt găzduiți de familii românești și au parte de cursuri intensive de limba română, astfel încât programul devin eun adevărat schimb cultural și lingvistic.

Potrivit MEC, reluarea programului în anul școlar 2026–2027 propune o „investiție în tineri, educație și viitorul democratic al țării”, subliniind rolul educației internaționale în consolidarea dimensiunii euro-atlantice a României.

De ce contează pentru România

Relansarea programelor vine cu noi oportunități pentru statul român în domeniul educației, precum:

Acces la oportunități globale pentru tineri — liceeni români care pot experimenta viața de student sau elev în Statele Unite, cu beneficii educaționale, culturale și lingvistice.

Promovarea imaginii și valorilor României peste granițe — prin găzduirea de tineri americani, care devin ambasadori informali ai țării.

Consolidarea legăturilor transatlantice — educația devine un vector de cooperare între România și SUA, consolidând identitatea europeană și parteneriatul strategic.

Modernizarea sistemului educațional românesc — implicarea internațională pune presiune pozitivă pentru reforme, profesionalizare și deschidere spre bune practici globale.

Foto: Ambasada României în SUA / Facebook

Share this: Facebook

X

