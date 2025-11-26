„Fiul Hamasului”: Islamismul avansează periculos în Occident

Mosab Hassan Yousef este o voce rară care se face auzită în conflictul israelo-palestinian: un om a cărui călătorie l-a dus din întunericul terorismul

Mosab Hassan Yousef este o voce rară care se face auzită în conflictul israelo-palestinian: un om a cărui călătorie l-a dus din întunericul terorismului Hamas la statutul de critic deschis și autor de bestselleruri

Născut în Ramallah în 1978, Yousef este fiul cel mare al șeicului Hassan Yousef, unul dintre liderii fondatori ai Hamas, gruparea teroristă care a ajuns să conducă Gaza. Crescut în ideologia jihadistă, se aștepta ca el să moștenească moștenirea tatălui său – până când o criză de conștiință l-a determinat să ia o direcție radical diferită.

Transformarea lui a început la sfârșitul anilor 1990, după ce a fost martor la brutalitatea cu care propriii lui colegi se purtau cu cei suspectați de „colaborare”. Deziluzionat, a acceptat o ofertă neașteptată de recrutare din partea Shin Bet, agenția de securitate internă a Israelului, acceptând să acționeze ca informator sub numele de cod „Prințul Verde”.

În următorul deceniu, a lucrat sub acoperire pentru a sabota comploturi teroriste și, după propriile sale declarații, a ajutat la salvarea a sute de vieți, inclusiv a unor compatrioți palestinieni, dar și a unor israelieni. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce tatăl său rămânea o figură importantă a Hamas, ceea ce l-a forțat în cele din urmă pe Yousef să se exileze și să se îndepărteze de familie.

Povestea lui a explodat pe scena mondială odată cu publicarea memoriilor sale bestseller, Son of Hamas, în 2010. Mai recent, el și-a extins povestea în From Hamas to America, relatând anii petrecuți ca cetățean american și reflectând asupra costului și complexității alegerilor sale, printre care se numără și convertirea la creștinism.

Aflat la Toronto, Canada, Yousef a vorbit despre recentele arborări ale drapelului palestinian în Toronto, Calgary și Winnipeg, criticând aspru politicienii canadieni ca fiind „ipocriți în căutare de voturi” care „susțin haosul și terorismul”. Demonstranții locali împotriva Israelului „scuipă venin, profitând de tragedia din Gaza”, în timp ce „folosesc libertățile voastre pentru a vă distruge libertățile”.

El a vorbit despre faptul că a crescut într-o „cultură a morții”, în care „femeile sunt tratate ca vite, ca proprietate” și „copiii sunt învățați de la o vârstă fragedă să urască, în numele rezistenței și ocupației”.

El i-a numit pe islamiști „sălbatici” cu care nu se poate negocia. El a spus că aceștia perpetuează o „narațiune trunchiată” care acuză Israelul de genocid și colonizare, dar că ei înșiși sunt vinovați de aceste crime.

Într-un interviu pentru National Post, Mosab Hassan Yousef avertizează asupra unei dinamici regionale complexe, care depășește cazul palestinian și influențează tot mai mult securitatea Vestului. Analiza sa pune în context atât radicalizarea din Gaza, cât și evoluția formelor moderne de jihad.

Jihadul, un fenomen regional

Întrebat dacă populația din Gaza este unică în expunerea constantă la propagandă jihadistă, Yousef respinge această percepție. El amintește că unii dintre cei mai cunoscuți teroriști provin din state arabe bogate.

„Teroriștii, jihadiștii, sunt prezenți în întreaga lume”, afirmă acesta, evocând exemple din Arabia Saudită, Siria, Yemen, Irak sau Algeria. Potrivit lui, radicalizarea nu se rezumă la palestinieni, ci reflectă o tensiune structurală în Orientul Mijlociu.

„Întreaga regiune este condusă de tribalism… este o cultură a morții. Dacă nu ar avea evrei de ucis, s-ar ucide între ei”.

Gaza: fracturi interne și ostilitate persistentă față de Israel

Yousef arată că opoziția față de Hamas prezentă uneori în declarațiile publice ale locuitorilor din Gaza nu este neapărat expresia unei schimbări politice profunde, ci rezultatul represiunilor interne. „Hamas și-a făcut mulți dușmani… a omorât multe persoane și și-a oprimat rivalii politici”, spune acesta.

„Hamas a condus Gaza timp de 17 ani, și-a făcut mulți dușmani, a ucis multe persoane și și-a oprimitat rivalii politici. I-au închis, i-au ucis, iar acești oameni sunt în continuare acolo și au o vendetă cu Hamas. Așadar, acum Hamas are dușmani. Există triburi care se opun Hamasului, sunt înarmate și se apără. Există atât de multe diviziuni și subdiviziuni în Fâșia Gaza”.

În pofida tensiunilor interne, percepția generală despre Israel rămâne ostilă. „Vasta majoritate a celor din Gaza nu văd Israelul ca pe un partener de pace… Ei încă vor un stat palestinian pe ruinele Israelului”, declară el.

Un jihad în transformare: politic, financiar, social

În privința riscului unui atac terorist de amploare în Vest, „Fiul Hamasului” susține că prioritățile grupărilor jihadiste s-au schimbat. „Pentru moment, eu îl numesc jihad diplomatic, politic și financiar”, explică el, referindu-se la strategia Frăției Musulmane și a altor organizații din aceeași sferă ideologică.

În opinia sa, tacticile violente sunt folosite strategic și doar atunci când servește obiectivelor propagandistice. „Atâta timp cât jihadiștii par luptători pentru libertate, iar evreii par teroriști, ei nu vor face ceva care să schimbe narațiunea”.

„În opinia mea, acest lucru este mult mai periculos decât un simplu atac terorist care ar uni occidentalii. Dacă situația va continua astfel, în cele din urmă vor prelua controlul asupra politicii, controlând Congresul sau Parlamentul, pentru a obține mai multă putere în cercurile decizionale”.

Totuși, avertizează în legătură cu „lupii singuratici”: indivizi radicalizați care nu răspund direct unei structuri organizaționale. „Ei iau îndoctrinarea literal și pot acționa”, spune acesta.

O îngrijorare suplimentară este infiltrarea politică prin rețele sociale: „Avem mai mulți primari aleși prin social media… pot manipula occidentalii pentru a ajunge la putere”. Acest fenomen, susține el, poate conduce la ceea ce reporterul numește „jihad în costum cu trei piese”. „Da, mai ales când sunt finanțați de bani qatarezi”, confirmă el.

Recomandări pentru Occident

Yousef consideră că statele occidentale trebuie să-și reafirme valorile democratice și să conștientizeze strategia globală a islamismului radical. „Apărați libertatea; apărați Vestul… odată ce oamenii înțeleg strategia jihadului financiar, social și diplomatic, povestea se schimbă”, afirmă el.

Acesta respinge acuzațiile formulate la adresa Israelului privind „genocidul” sau „colonialismul”, pe care le numește „acuzații nefondate”. În opinia sa, tragedia din Gaza este „rezultatul faptului că Hamas a folosit civilii drept arme.”

Concluzia lui este una sumbră: jihadismul modern reprezintă „un cancer… o problemă mare, pe care nimeni nu știe cum să o trateze”. În lipsa unei reacții unite din partea Occidentului, spune el, fenomenul riscă să se amplifice.

„Dacă Occidentul nu este unit, spun creștinii, hindușii, budiștii, toate tipurile de oameni, atunci toată lumea este o țintă. Jihadiștii vor fi violenți, iar oricine se va opune lor, le va ofensa religia sau le va critica religia, vor ucide, vor răpi și vor comite acte de terorism. Acest lucru pregătește terenul pentru o nouă generație. În acest moment, este ca un cancer; este o problemă majoră pe care nimeni nu știe cum să o rezolve. Ceea ce trebuie să facem este să aducem adevărul în fața oamenilor. De exemplu, toate acuzațiile de ocupație, de genocid, de colonizare, de furtul pământului palestinienilor, sunt acuzații nefondate. Și sunt acuzații foarte grave. Trebuie să scoatem la lumină modului în care tragedia din Gaza a fost rezultatul faptului că Hamas a folosit civilii ca arme”.

Foto: The Times of Israel

