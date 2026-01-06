Administrația Trump reduce drastic vaccinarea copiilor: de la 72 de vaccinuri la doar 11 obligatorii

HHS ia măsuri pentru a revizui programul de vaccinare a copiilor, recomandând mai puține vaccinuri Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al

Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite (HHS) se pregătește să revizuiască programul național de vaccinare a copiilor, urmând să recomande un număr mai mic de vaccinuri administrate.

Această decizie vine în urma unui ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în luna decembrie, prin care agențiilor federale de sănătate li s-a cerut să compare programul de vaccinare din SUA cu cele ale altor țări dezvoltate și să evalueze dacă numărul de vaccinuri recomandate copiilor americani este mai mare decât este necesar.

Președintele Trump a declarat anterior că programul actual de vaccinare din Statele Unite este excesiv și că mulți copii sănătoși sunt supuși unui număr prea mare de vaccinuri într-un interval prea scurt de timp.

Potrivit noii propuneri, doar 11 vaccinuri considerate de „consens” — adică vaccinuri recomandate în mod obișnuit în majoritatea țărilor dezvoltate — ar urma să rămână recomandate universal pentru toți copiii.

Printre aceste vaccinuri se numără cele împotriva:

rujeolei, oreionului și rubeolei (MMR),

poliomielitei,

difteriei, tetanosului și tusei convulsive,

Haemophilus influenzae tip B,

bolii pneumococice,

virusului HPV,

varicelei (vărsatului de vânt).

Alte vaccinuri — inclusiv cele pentru gripă, COVID-19, rotavirus, hepatita A și B, precum și boala meningococică — nu ar mai fi recomandate automat tuturor copiilor. În schimb, acestea ar urma să fie administrate în funcție de riscurile individuale sau în urma unei decizii luate de părinți împreună cu medicul.

Documentele interne ale HHS menționează îngrijorări persistente legate de lipsa unor date complete privind siguranța pe termen lung a vaccinurilor, în special în ceea ce privește efectele cumulative ale administrării unui număr mare de doze în primii ani de viață.

Raportul mai precizează că noua abordare este mai apropiată de modelele utilizate în țări precum Danemarca, Germania, Japonia și Regatul Unit, unde programele de vaccinare includ mai puține vaccinuri, unele sunt administrate mai târziu, iar altele sunt recomandate doar copiilor din grupuri cu risc ridicat.

