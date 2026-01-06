Uciderea creștinilor din Nigeria se va intensifica în 2026, avertizează un organism de monitorizare

Organizația de monitorizare a persecuției creștinilor Release International a avertizat că numărul deceselor în rândul credincioșilor creștini din Nig

Organizația de monitorizare a persecuției creștinilor Release International a avertizat că numărul deceselor în rândul credincioșilor creștini din Nigeria s-ar putea dubla în 2026, dacă nu se iau măsuri internaționale „rapide” pentru a opri atacurile.

India, China și Iran au fost, de asemenea, evidențiate ca țări pentru care trebuie urmărite evoluțiile și pentru care se cere sprijin, potrivit Raportului anual privind tendințele persecuției publicat de Release International.

În primele 220 de zile ale anului 2025, peste 7.000 de creștini au fost uciși în Nigeria, iar mulți alții au fost strămutați intern, pe fondul unui val de atacuri.

Unul dintre partenerii Release International din Nigeria a declarat:

„Intensificarea persecuției provine din extinderea necontrolată a grupărilor jihadiste, alimentată de opoziția ideologică față de creștinism… alături de inacțiunea guvernului și de răspunsuri de securitate inadecvate”. „Preconizăm riscuri sporite generate de incursiuni transfrontaliere ale jihadiștilor din regiunea Sahelului, care se revarsă în Nigeria… Fără acțiuni rapide, anul 2026 ar putea aduce dublarea martiriilor dacă tăcerea globală persistă”, a adăugat acesta.

India se află, de asemenea, pe lista de provocări pentru 2026, creștinii confruntându-se cu interdicții privind misiunea, întâlnirile bisericești și chiar închinarea privată în anumite state.

Pe parcursul anului 2025, statele indiene au aplicat tot mai des legi anti-convertire, iar grupări locale cu caracter militant, ostile creștinismului, au încercat să oprească slujbele bisericești.

Release International a făcut apel și către biserica globală să se roage pentru siguranța bisericilor de casă din Iran și a credincioșilor secreți din Afganistan. Burkina Faso rămâne o zonă de îngrijorare.

Între timp, partenerul Release International pentru China a descris persecuția actuală a creștinilor drept cea mai gravă de la Revoluția Culturală din anii 1960 și începutul anilor 1970.

„Partidul Comunist Chinez a declanșat un război împotriva credinței creștine”, a spus acesta, făcând referire la represiunea sistematică a PCC asupra rețelelor de biserici de casă și la întemnițarea pastorilor.

„Chiar și sub președintele Mao se recunoștea că biserica nu putea fi distrusă în totalitate, dar astăzi se încearcă exact acest lucru”.

Încurajat de rugăciunile bisericii internaționale, el a adăugat: „Aceasta este o adevărată bătălie spirituală”.

