„Am trăit visul socialist al lui Zohran Mamdani și a trebuit să-mi părăsesc țara pentru a supraviețui”

Un refugiat venezuelean avertizează: experiența socialismului din Venezuela reflectată în propunerile politice din New York

Un fost cetățean al Venezuelei, Franklin Camargo, așteaptă cu îngrijorare implementarea unor idei politice în unele orașe americane, printre care și New York, pe care le consideră similare cu politicile care au condus la prăbușirea economiei țării sale natale.

Franklin Camargo s-a născut în Venezuela și a fost nevoit să-și părăsească țara natală din cauza persecuției politice la care era supus. În prezent locuiește în SUA și activează în promovarea libertății, capitalismului și libertății de exprimare. A studiat Științe Politice la Liberty University și este membru al PragerU.

Camargo, care a obținut azil politic în Statele Unite după ce a fost acuzat de terorism în Venezuela, descrie o imagine sumbră a societății unde statul controla aproape fiecare aspect al vieții cotidiene.

„Am trăit în visul pe care mulți newyorkezi îl doresc pentru orașul lor. Și am fost nevoit să fug ca să supraviețuiesc,” scrie el într-un articol de opinie pentru Fox News.

Experiențe de zi cu zi sub economia planificată

În adolescență, Camargo povestește cum mergea cu mama sa la magazin pentru produse de bază, doar pentru a constata că rafturile erau deseori goale.

„Nu pot să vă spun de câte ori s-a întâmplat asta… Țara pe care o amintea mama mea nu mai exista,” relatează Camargo.

El amintește că Venezuela, odată una dintre cele mai prospere națiuni din lume, cu un produs intern brut ridicat și o clasă de mijloc în expansiune, a ajuns să sufere inflație enormă și penurie de bunuri.

Paralela cu politica actuală din statele democrate americane

Mesajul lui Camargo se concentrează în special pe comparația dintre politicile socialiste aplicate de fostul președinte venezuelean Hugo Chávez și programele propuse acum de politicieni progresiști din American, în particular în New York, prin noul primar socialist Mamdani. El atrage atenția asupra unor idei ca: înghețarea prețurilor la chirii, construcția de locuințe publice, transformarea proprietății private în bunuri comune, transport public gratuit

„Am mai auzit aceste idei înainte,” scrie Camargo, adăugând: „Președintele Hugo Chávez a făcut același lucru… rezultatul? Investiții prăbușite, locuințe prost construite, corupție răspândită și milioane de oameni trăind în condiții îngrozitoare”.

De asemenea, Camargo vorbește despre experiența cu rețeaua guvernamentală de magazine – Mercal în Venezuela – unde cozile lungi, mâncarea expirată și penuria erau norma, iar accesul la alimente era adesea rezervat celor loiali partidului.

O perspectivă asupra socialismului

Camargo trage concluzia că, din perspectiva sa, „socialismul eșuează mereu” și că nu depinde de țară sau cine îl aplică. Pentru el, rezultatul este același: „penurie, represiune și ruină”.

El subliniază, de asemenea, că Statele Unite au fost construite pe valori diferite: „Nu suntem îndreptățiți la fericire, dar avem dreptul de a ne urmări propria fericire”.

Reacții și context

Semnalul de alarmă pe care îl trage Camargo vine într-un moment în care discuțiile despre politici publice precum locuințe accesibile, controlul chiriei și transport gratuit capătă tot mai mare amploare în orașele democrate americane, în special în NYC. Criticii leagă astfel de dezbateri de exemple istorice de politici socialiste care au generat efecte negative, în timp ce susținătorii politicilor socialiste argumentează că astfel de măsuri sunt necesare pentru a răspunde inegalităților sociale.

În ansamblu, povestea lui Camargo oferă o perspectivă puternică asupra modului în care politicile economice pot schimba profund societățile — și cum experiențele reale și dramatice din trecut pot influența dezbaterile publice de astăzi.

