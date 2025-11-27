Alarmant: 80% dintre români nu au citit nicio carte în 2024

„Este nevoie de o minune” ca acest lucru să se schimbe Barometrului de Consum Cultural pentru anul 2024 arată că două treimi dintre români, inclusi

„Este nevoie de o minune” ca acest lucru să se schimbe

Barometrului de Consum Cultural pentru anul 2024 arată că două treimi dintre români, inclusiv copiii, nu au participat niciodată la activități de educație culturală, deși sunt conștienți de importanța acestor practici. Același studiu arată că în 2024 peste 80% dintre respondenți nu cu citit cărți în format tipărit sau digital, informează Euronews.

În 2022, potrivit Eurostat, procentul românilor care nu au citit nicio carte era de 70%. 52,8% dintre persoanele din UE (cu vârsta de 16 ani sau mai mult) au declarat că au citit cărți, media europeană fiind de aproape 53%. În SUA, 37% dintre americani nu au citit nicio carte în 2024.

În schimb, în ceea ce privește consumul cultural în spațiul public, s-a observat o creștere a interesului pentru monumente istorice, muzee, expoziții sau filme la cinematograf. Când vine vorba, însă, de teatru, doar 25% dintre români au spus că au participat la spectacole în anul 2024, mai puțini cu 10% față de acum un deceniu. Cei care au spus că au participat la evenimente culturale au observat beneficiile, inclusiv prin creșterea performanțelor școlare ale copiilor.

Realizatorii studiului spun că e nevoie de politici publice coerente și de o finanțare adecvată pentru asigurarea unui impact real și durabil al culturii asupra societății. Ministrul Culturii dă vina pe sistemul de educație și că e nevoie de o lege dedicată culturii pentru ca lucrurile să se schimbe.

„Noi de fapt de 35 de ani suntem martorii unui continuu tratament simptomatic, fără să tratăm boala. Eu nu voi putea face minuni nici în acest mandat, indiferent cât va dura, și nici dacă voi avea șansa unui al doilea mandat, dar putem pune bazele unei abordări prin care poate că nu neapărat nepoțelul meu, dar poate chiar și copiii mei vor țări într-o alta realitate inclusiv din punct de vedere al culturii decât în ce am trăit noi”, a declarat Andras Istvan Demeter, Ministrul Culturii.

Share this: Facebook

X

