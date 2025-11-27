Thanksgiving 2025: Recunoștință într-o eră a intoleranței

Thanksgiving își are rădăcinile în sărbătoarea recoltei din 1621 a pelerinilor, puritani devotați care considerau călătoria lor în America ca un nou e

Thanksgiving își are rădăcinile în sărbătoarea recoltei din 1621 a pelerinilor, puritani devotați care considerau călătoria lor în America ca un nou exod, oglindind fuga israeliților din Egipt. Ei i-au mulțumit lui Dumnezeu pentru eliberare și providență, făcând ecou poruncilor biblice precum Deuteronomul 8:10: „Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o”.

Astăzi, același spirit de recunoștință este sub asediu. America se confruntă cu o creștere bruscă a intoleranței religioase, în special împotriva evreilor și creștinilor – cele două comunități cele mai strâns legate de fundamentele biblice ale Zilei Recunoștinței, potrivit The American Thinker.

Antisemitismul a atins niveluri nemaiîntâlnite în ultimele decenii. Raportul din 2024 al Comitetului Evreiesc American a constatat că 90% dintre evreii americani consideră că antisemitismul a crescut de la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Peste trei sferturi se simt mai puțin în siguranță, iar peste jumătate și-au modificat comportamentul, evitând simbolurile sau evenimentele evreiești din teamă.

Anti-Defamation League a înregistrat în 2024 un număr record de incidente antisemite în ultimii 45 de ani, cu o medie de 25 pe zi, agresiunile și actele de vandalism crescând cu 20% față de anul precedent.

Creștinii se confruntă cu o ostilitate similară. The Family Research Council a documentat 1.384 de atacuri asupra bisericilor între 2018 și 2024 – o creștere de opt ori – inclusiv incendii, vandalism și împușcături. Incidentele au crescut după decizia Dobbs din 2022, de la 198 în 2022 la 485 în 2023. Numai bisericile catolice au suferit peste 520 de atacuri din mai 2022, adesea marcate de graffiti pro-avort sau satanice.

Printre cazurile de mare amploare se numără o biserică din Seattle atacată armat în timpul unui eveniment pentru tineri și o alta incendiată, cu pagube de 3,2 milioane de dolari, după ce a găzduit o conferință biblică despre sexualitate.

Aceste două valuri reprezintă o provocare directă la adresa tradițiilor Primului Amendament al Statelor Unite. După cum a remarcat rabinul Sharon Brous, antisemitismul este adesea „canarul din mina de cărbune” pentru o erodare democratică mai amplă, care în cele din urmă amenință toate minoritățile.

Miza a devenit clară odată cu asasinarea, în 2025, a liderului conservator creștin Charlie Kirk. La comemorarea sa au participat 70.000 de persoane și peste 100 de milioane de spectatori online. Vorbitori precum președintele Trump, Tulsi Gabbard și Marco Rubio și-au proclamat deschis credința. Într-un zbor Delta ulterior, pasagerii au început să cânte spontan imnuri – un moment pe care mulți l-au considerat o scânteie de renaștere spirituală în mijlocul persecuției.

De la revenirea în funcție, președintele Trump a răspuns în mod decisiv. La 24 ianuarie 2025, el a semnat ordine executive pentru:

Stoparea cenzurii federale asupra discursurilor religioase

Investigarea metodelor folosite de guvern împotriva grupurilor pro-viață și catolice

Protejarea spațiilor destinate femeilor și afirmarea realității biologice

Desființarea programele DEI discriminatorii care pedepsesc credincioșii

Pe 1 mai 2025, el a înființat Comisia pentru Libertatea Religioasă – 14 membri numiți de președinte plus procurorul general ca membru de drept – cu sarcina de a documenta amenințările, de la atacuri asupra bisericilor și excluderea grupurilor religioase din sistemul bancar până la încălcări ale conștiinței în domeniul sănătății, și de a formula recomandări concrete.

Criticii se tem că aceste măsuri amestecă religia cu politica. Cu toate acestea, atunci când lăcașurile de cult sunt incendiate și studenții evrei își ascund identitatea în campus, luarea de măsuri ferme nu este partizanat, ci apărarea pluralismului în sine.

Ziua Recunoștinței a început cu pelerinii mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru supraviețuirea într-o nouă țară. Patru secole mai târziu, evreii și creștinii se simt din ce în ce mai mult ca niște străini în propria lor țară. Sărbătoarea încă îi îndeamnă pe americani la recunoștință, dar acum ne cheamă și la curaj: să ne unim împotriva intoleranței și să revendicăm libertatea religioasă care a făcut întotdeauna ca această națiune să merite recunoștința noastră.

