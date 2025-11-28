WSJ: Iranul transferă sute de milioane de dolari către teroriștii Hezbollah prin Dubai

SUA sunt îngrijorate de faptul că Teheranul folosește schimburile valutare ale emiratului pentru a revitaliza aliatul său Iranul a trimis teroriști

Iranul a trimis teroriștilor libanezi Hezbollah sute de milioane de dolari în ultimul an prin intermediul caselor de schimb valutar și al altor afaceri din Dubai, în timp ce Teheranul caută noi modalități de a canaliza bani către aliatul său, potrivit unei investigații The Wall Street Journal.

Hezbollah, o grupare teroristă desemnată de SUA, are nevoie disperată de fonduri pentru a-și reconstrui și reînarma miliția și pentru a plăti alte costuri rezultate din lupta dură cu Israelul de anul trecut, au spus sursele. Rutele sale de contrabandă prin Siria au fost întrerupte de căderea regimului Assad, aliat al Iranului, în urmă cu un an, iar autoritățile libaneze au făcut progrese în combaterea curierilor care transportau valize cu bani prin aeroportul din Beirut.

Limitările acestor rute au forțat Iranul și Hezbollah să se bazeze mai mult pe alternative precum Dubai, centrul financiar global din ce în ce mai important al Emiratelor Arabe Unite, pe care Teheranul îl folosește de mult timp pentru a spăla fonduri și a evita sancțiunile, au declarat persoanele familiarizate cu problema, printre care se numără și un înalt oficial american.

Veniturile obținute din vânzările de petrol sunt trimise către case de schimb valutar, companii private, oameni de afaceri și curieri din Dubai, care au legături cu Iranul, iar aceștia le transferă către Hezbollah în Liban prin metoda Hawala, un sistem vechi de secole care permite utilizatorilor să transfere bani dintr-un punct în altul pe baza încrederii, au spus sursele. Fondurile sunt depuse la un dealer din Dubai și plătite de un dealer din Liban, cei doi dealeri compensându-și sau decontându-și conturile ulterior.

Un oficial din Emiratele Arabe Unite a declarat că țara sa se angajează să prevină utilizarea abuzivă a teritoriului său pentru finanțări ilicite și că lucrează cu parteneri internaționali pentru a perturba și descuraja astfel de practici.

„Hezbollah se concentrează acum pe reconstrucție”, declară David Schenker, directorul programului pentru politica arabă al Institutului Washington. „Iranul nu renunță la angajamentul său față de principalul său reprezentant regional”.

Forțele Quds din Iran, însărcinate cu sprijinirea milițiilor aliate ale țării în străinătate, a transferat peste 1 miliard de dolari către Hezbollah din ianuarie, în principal prin intermediul companiilor de schimb valutar, a declarat Departamentul Trezoreriei SUA la începutul lunii noiembrie, numind și sancționând trei agenți Hezbollah.

Grupul militant, care a fost cândva cea mai bine înarmată miliție non-statală din lume, a fost zdrobit într-un conflict de două luni anul trecut, când Israelul a lansat o campanie aeriană intensă împotriva armamentului său și a ucis conducerea sa de vârf. Israelul a declarat că a răspuns la atacurile cu rachete ale Hezbollah asupra Israelului, care au început la scurt timp după atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023, care au provocat 1.200 de morți.

Campania Israelului a paralizat capacitatea Hezbollah de a lupta și i-a impus o povară financiară grea. Grupul a promis să reconstruiască casele distruse în război și să plătească indemnizații pentru luptătorii morți și răniți, extinzând în același timp eforturile de recrutare și încercând să-și reconstruiască armamentul.

La un an după ce încetarea focului a pus capăt celor mai intense lupte, grupul încă se luptă să-și acopere nevoile financiare. „Un miliard era întregul lor buget anual, dar după război au nevoie de mult mai mult”, a declarat Hanin Ghaddar, cercetător senior la Washington Institute.

Emiratele Arabe Unite au avut mult timp reputația de a fi un centru pentru fonduri ilicite și au fost incluse pe „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară Internațională în 2022 pentru că nu au făcut suficient pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. Organismul global de supraveghere a eliminat țara de pe listă doi ani mai târziu, afirmând că a înregistrat îmbunătățiri semnificative în materie de supraveghere, deși unele grupuri anticorupție au afirmat că sunt necesare progrese suplimentare.

Statele Unite sunt, de asemenea, îngrijorate de fondurile care sunt transferate ilegal către Hezbollah prin Turcia și Irak, a declarat înaltul oficial american.

