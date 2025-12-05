SUA anunță restricții de vize pentru orice persoană care comite „încălcări ale libertății religioase”

Departamentul de Stat SUA a anunțat noi restricții privind vizele pentru orice persoană care este considerată că susține sau comite încălcări ale libe

Departamentul de Stat SUA a anunțat noi restricții privind vizele pentru orice persoană care este considerată că susține sau comite încălcări ale libertății religioase.

„Statele Unite iau măsuri decisive ca răspuns la atrocitățile și violențele împotriva creștinilor din Nigeria și din întreaga lume”, a anunțat miercuri Secretarul de Stat Marco Rubio. „Departamentul „va restricționa vizele americane pentru cei care, în mod conștient, dirijează, autorizează, finanțează, susțin sau comit încălcări ale libertății religioase”, a declarat Rubio într-un comunicat.

În unele cazuri, regula va restricționa și vizele membrilor familiei care sunt cunoscuți pentru că au comis încălcări ale libertății religioase.

Măsura vine ca răspuns „la uciderile în masă și violențele împotriva creștinilor comise de teroriști islamici radicali, miliții etnice fulani și alți actori violenți din Nigeria și din afara acesteia”, potrivit Departamentului de Stat. Deși Nigeria este singura țară menționată în mod specific în noua politică, aceasta se va aplica și „altor guverne sau persoane implicate în încălcări ale libertății religioase”.

Președintele Donald Trump a desemnat Nigeria drept „țară care prezintă un interes special” în luna octombrie, ca răspuns la persecuția creștinilor din această țară africană. Trump a însărcinat, de asemenea, pe reprezentantul Riley Moore, R-W.Va., reprezentantul Tom Cole, R-Okla., și Comisia pentru alocări bugetare a Camerei Reprezentanților să analizeze mai în detaliu problema persecuției creștinilor din Nigeria și să raporteze concluziile lor.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Statele Unite „nu pot rămâne pasive în timp ce astfel de atrocități au loc în Nigeria și în numeroase alte țări”, a declarat Trump.

Se estimează că peste 50.000 de creștini au fost uciși în Nigeria din 2009, iar aproximativ 7.000 numai în prima jumătate a anului 2025, majoritatea de către militanții Boko Haram sau musulmani fulani.

Share this: Facebook

X

