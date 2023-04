Alegeri Chicago: Vallas și Johnson, eforturi de ultim moment pentru primăria orașului

În ajunul zilei alegerilor pentru funcția de primar al orașului Chicago, Brandon Johnson și Paul Vallas și-au petrecut sfârșitul de săptămână încercând să racoleze votanți de ultim moment. Alegerile au loc marți, 4 aprilie 2023.

Duminică, Johnson a fost la o mega biserică din partea de sud a orașului, salutând enoriașii. Vallas a vizitat aceeași biserică la o slujbă ulterioară, în speranța de a-și spori sprijinul în rândul alegătorilor de culoare.

Sâmbătă, Vallas a participat la un eveniment organizat de comunitatea româno-americană, unde și-a prezentat planul de a readuce siguranța în Orașul Vânturilor.

Paul Vallas și Brandon Johnson se luptă pentru poziția de primar al orașului Chicago, participând în turul II al alegerilor după ce au învins-o pe Lori Lightfoot, primul primar care a deținut doar un singur mandat în ultimii 40 de ani în Chicago.

În primul tur, Vallas, șef al școlilor publice cu o vechime îndelungată, care candidează cu un mesaj de duritate față de criminalitate, a obținut 32.9% din voturi în fața lui Johnson, comisar al comitatului Cook susținut de progresiști și de Sindicatul profesorilor din Chicago, care a obținut 21.6% din sufragii.

Între timp, oficialii electorali îi încurajează pe oameni să voteze cât mai curând posibil.

Asta pentru că, din cauza vremii severe care se așteaptă marți după-amiază, în ziua alegerilor. În toate cele 50 de circumscripții sunt deschise secții de vot anticipat.

Consiliul Electoral din Chicago spune că peste 154.000 de buletine de vot anticipat au fost exprimate în persoană și 95.000 de buletine de vot prin poștă au fost returnate, iar multe altele sunt în curs de procesare. Asta înseamnă un total de aproape 250.000 de voturi deja exprimate în turul II al alegerilor.

În ultimii 4 ani, sub conducerea lui Lightfoot, orașul Chicago a fost copleșit de o infracționalitate ieșită din comun, cu sute de crime în fiecare an, furturi de mașini, tâlhării în centrul orașului sub amenințarea armei, în timp ce primăria producea pe bandă rulantă politici socialiste și ideologice. Companii importante precum Caterpillar, Boeing și Citadel și-au mutat sediile în Florida sau Texas din cauza infracționalității și taxelor ridicate din oraș. Compania McDonald’s și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea pentru angajații care sunt supuși amenințării violente ce bântuie orașul.

Primarul Lightfoot a fost actorul principal scandalul amenințărilor abuzive a bisericilor din Chicago care în pandemie au refuzat să-și închidă ușile și slujbele la ordinul neconstituțional semnat de guvernatorul statului Illinois și aplicat de primăria orașului. Biserica Penticostală Română Elim, condusă de Pastorul Cristian Ionescu, a luptat împotriva acestor abuzuri și amenințări ale primarului și a câștigat.

Tribuna.US