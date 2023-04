New York, bun de plată pentru că a încercat să închidă o agenție de adopții creștină. Suma datorată de statul liberal

Foto: Pavel Danilyuk/Pexels The New York State Office of Children and Family Services (OCFS) trebuie să plătească 250.000 de dolari unei agenții cr

The New York State Office of Children and Family Services (OCFS) trebuie să plătească 250.000 de dolari unei agenții creștine de adopții, după ce statul a încercat să închidă organizația pentru o presupusă discriminare împotriva cuplurilor LGBTQ, informează Kate Anderson, Daily Caller.

În decembrie 2018, OFCS a acuzat New Hope Family Services că se folosește de misiunea sa creștină pentru a discrimina cuplurile de același sex care doresc să adopte copii, calificând politica organizației privind plasamentul copiilor drept „discriminatorie și inadmisibilă“.

Acest lucru a dus la un proces în care instanțele de judecată s-au pronunțat în favoarea centrului de adopții, potrivit unui comunicat de presă al Alliance Defending Freedom – organizație dedicată protejării libertății religioase.

New Hope și oficialii statului au ajuns la un acord prin care statul va plăti agenției 250.000 de dolari.

„Acordul la care s-a ajuns în cadrul acestui proces, în care avocații Alliance Defending Freedom reprezintă New Hope, asigură că New York’s Office of Children and Family Services nu va mai lua în vizor centrul de adopție din Syracuse pentru politicile sale creștine și că aceasta va putea continua să servească comunitatea prin plasarea copiilor în cămine permanente pline de dragoste“, se precizează în comunicatul de presă.

OFCS a declarat pentru Daily Caller News Foundation că este „profund dezamăgit“ de decizia instanței.

„Deși trebuie să ne conformăm hotărârii decise de instanță pe baza circumstanțelor speciale din acest caz, OCFS susține în continuare că orice formă de discriminare, indiferent de motiv, nu poate și nu ar trebui să fie tolerată“, a declarat OFCS.

Inițial, OFCS a acordat agenției New Hope o evaluare pozitivă în timpul unei inspecții din octombrie 2018, dar după doar câteva luni și-a schimbat poziția, atunci când a revizuit politicile acesteia cu privire la modul în care misiunea sa religioasă încurajează căsătoria între un bărbat și o femeie și este utilizată pentru a determina dacă o familie este sau nu aprobată pentru adopție, potrivit probelor prezentate la proces.

Statul a amenințat că va forța New Hope să își închidă porțile dacă organizația nu își modifică politicile, ceea ce a determinat New Hope să înceapă o acțiune în justiție în decembrie 2018.

O instanță districtuală federală a decis în septembrie 2022 să interzică statului să închidă agenția și că încercarea în sine ar constitui o discriminare bazată pe convingeri religioase.

Decizia a confirmat o suspendare temporară anterioară emisă de instanță în 2020, în timp ce cazul era în curs de examinare.

„Centrele creștine de adopție care ajută copiii să găsească cămine iubitoare, cu mame și tați căsătoriți ar trebui să fie protejate, nu închise din pricina credinței lor“, a declarat Mark Lippelmann, avocat ADF.

„Datorită convingerii religioase a New Hope că cel mai bun cămin pentru fiecare copil include un tată și o mamă căsătoriți, agenția își dedică resursele pentru a plasa copiii în astfel de familii, iar pe celelalte le îndrumă spre alte agenții din zonă.

A reduce New Hope la tăcere și încercarea de a-i sista operațiunile nu a ajutat niciun copil să găsească un cămin iubitor și suntem recunoscători că New York a fost de acord să nu mai ia pe viitor în vizor agenția pentru politicile sale cu caracter religios“.

Alliance Defending Freedom este o organizație nonprofit creștin-conservatoare americană, care de mai bine de 25 de ani luptă pentru libertatea religioasă, apărarea sanctității vieții și protejarea căsătoriei și familiei.

