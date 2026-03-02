Alexandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin: Dacă Iranul se prăbușește, noi suntem următorii

Aleksandr Dughin, filosoful rus considerat ideolog-cheie al „lumii ruse”, a avertizat că Rusia ar putea avea soarta Iranului după asasinarea liderului suprem Ali Khamenei. Dugin a publicat mai multe mesaje alarmante pe Telegram.

„Clopotul final a sunat pentru Rusia”, a scris Dugin, anticipând un scenariu similar celui iranian pentru Kremlin.

„Dacă în Rusia nu încep acum reforme patriotice reale, situația va deveni pur și simplu imprevizibilă. Aliații noștri sunt distruși sistematic, unul câte unul. Este clar cine urmează și este clar ce înseamnă negocierile cu un astfel de inamic.

Cred că strategia de a crea o imagine conform căreia totul este în regulă în Rusia și că viața pașnică continuă ca de obicei s-a epuizat. Noi urmăm.

Într-un sens global, totul depinde de cât timp rezistă IRGC (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice). Dacă Iranul rezistă, totul ar putea merge în direcția opusă. Dacă acesta se prăbușește, noi suntem următorii”.

Dugin și-a exprimat admirația pentru deciziile rapide și hotărâte ale președintelui american Donald Trump, dar l-a catalogat drept „rău pur” pentru eliminarea regimului iranian. Totodată, a cerut Kremlinului militarizare imediată, rotații masive de personal și mobilizare, despre care spune că guvernul rus „nu vrea să le facă”.