Israelul confirmă eliminarea conducerii regimului terorist iranian, inclusiv a liderului suprem

IDF confirmă uciderea mai multor membri ai conducerii de securitate a Iranului, inclusiv a oficialului de rang înalt din domeniul apărării Ali Shamkhani și a comandantului Corpului Gardienilor Revoluționari Islamici.

Loviturile inițiale ale Israelului de sâmbătă dimineață în Iran au început cu un „atac surpriză, după ce Direcția de Informații Militare a identificat două locații din Teheran unde se reuniseră figuri importante din conducerea de securitate a Iranului”, a transmis armata.

IDF afirmă că poate confirma moartea următorilor oficiali în urma loviturilor:

Ali Shamkhani, fost șef al Marinei IRGC și fost comandant al armatei iraniene, precum și consilier de rang înalt al Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Israelul l-a vizat în războiul din iunie anul trecut și inițial a crezut că l-a ucis.

Mohammad Pakpour, comandantul IRGC. IDF susține că Pakpour a condus „planul Iranului de a distruge Israelul” și că a fost responsabil pentru atacurile cu rachete și drone împotriva Israelului, pentru sprijinirea grupărilor proxy ale Iranului și că „a coordonat în mod efectiv reprimarea violentă a protestatarilor iranieni în timpul protestelor interne de luna trecută”.

Salah Asadi, șeful serviciului de informații din cadrul cartierului general militar de urgență al Iranului și ofițer superior de informații al Statului Major al forțelor armate iraniene. IDF susține că a fost implicat, de asemenea, în „planul Iranului de a distruge Israelul”.

Mohammad Shirazi, șeful biroului militar al lui Khamenei din 1989. IDF afirmă că era responsabil pentru „legătura dintre comandanții superiori ai forțelor armate și lider și a fost o figură centrală în conducerea regimului terorist iranian”.

Aziz Nasirzadeh, ministrul iranian al apărării și fost șef al forțelor aeriene iraniene, precum și fost adjunct al șefului Statului Major. IDF susține că era responsabil pentru „industriile care produc rachete cu rază lungă de acțiune și arme transferate către proxy-urile regimului, precum și pentru organizația SPND, care a avansat proiecte în domeniul armelor nucleare, biologice și chimice”.

Hossein Jabal-Amelian, președintele SPND. IDF afirmă că era responsabil pentru „dezvoltarea de tehnologii și arme avansate pentru regim” și că a avansat „proiecte timp de ani de zile în domeniile armelor nucleare, biologice și chimice”.

Reza Mozafari-Nia, fost președinte al SPND. IDF susține că „a promovat eforturile de dezvoltare a armelor nucleare”.

