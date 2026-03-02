Austin: 3 morți și 14 răniți în urma unui atac armat. Atacatorul purta un hanorac cu mesajul „Proprietatea lui Allah”

O prezență masivă a forțelor de securitate rămâne în centrul orașului Austin, statul Texas, după o serie haotică de împușcături petrecută duminică dimineața devreme, care a produs 3 morți – inclusiv atacatorul – și 14 răniți.

Potrivit New York Post, atacatorul a fost identificat drept Ndiaga Diagne, un imigrant senegalez și cetățean american naturalizat. Diagne a fost naturalizat în 2013 și ulterior a solicitat azil în 2016.

Fox News a obținut o fotografie a suspectului înarmat, purtând un hanorac inscripționat cu fraza „Property of Allah” („Proprietatea lui Allah”). De asemenea, în vehiculul său ar fi fost găsit un Coran.

„Mi s-a spus că purta și un tricou pe dedesubt cu un steag iranian”, a scris Bill Melugin de la Fox News într-o postare pe platforma X.

Violențele au izbucnit cu puțin înainte de ora 2:00 dimineața, în apropiere de barul Buford’s de pe West Sixth Street. Șefa Poliției din Austin, Lisa Davis, a declarat că suspectul, aflat la volanul unui SUV, a înconjurat de mai multe ori zona înainte de a opri și a porni luminile de avarie. Din vehicul, acesta a deschis focul cu un pistol. Ulterior, a parcat lângă Wood Street și și-a continuat atacul pe jos, deplasându-se spre est pe Sixth Street, alternând între un pistol și o pușcă.

Polițiștii aflați în zonă pentru aglomerația specifică sfârșitului de săptămână au intervenit aproape imediat, împușcându-l mortal pe suspect. Deși acesta a tras mai multe focuri către bar, șefa Davis a confirmat că nu a reușit să pătrundă în clădire.

Răspunsul rapid al serviciilor de urgență a prevenit probabil pierderi suplimentare de vieți omenești.

„Avem paramedici integrați în districtul de divertisment”, a declarat șeful ATCEMS, Robert Luckritz, menționând că intervențiile pentru salvarea vieților au început la doar 57 de secunde după primul apel la 911. Primarul Kirk Watson a lăudat coordonarea, afirmând că „nu există nicio îndoială” că rapiditatea intervenției a salvat vieți. Dintre cei 14 răniți, trei se află în continuare în stare critică.

Ancheta a căpătat acum o dimensiune federală, deoarece Grupul Operativ Comun Antiterorism (JTTF) al FBI s-a alăturat investigației. Agentul Special Interimar responsabil, Alex Doran, a confirmat că „indicatori” găsiți în SUV-ul suspectului sugerează o „posibilă legătură cu terorismul”.

În mediile forțelor de ordine, această formulare specifică funcționează ca o „punte” juridică. Prin menționarea unui „nexus”, FBI recunoaște o posibilă conexiune între atac și o ideologie extremistă sau o organizație mai largă — fie prin urme digitale, materiale recuperate sau comunicații directe. Totuși, folosind termenul „posibil”, oficialii manifestă o prudență extremă. Conform legislației federale, eticheta de „terorist” necesită dovada unei intenții specifice de a intimida populația civilă sau de a influența politica guvernamentală. Până când acest motiv este demonstrat în mod clar prin analize și interviuri, agenția își menține o poziție neutră pentru a proteja integritatea anchetei.

Deși autoritățile au stabilit ulterior că unele obiecte din vehicul nu reprezentau o amenințare, JTTF rămâne principalul organism de investigare. Această schimbare permite FBI-ului să utilizeze instrumente specializate, precum scrisorile de securitate națională, pentru a analiza trecutul suspectului și a determina dacă comunitatea din Austin a fost ținta unui atac ideologic premeditat.

