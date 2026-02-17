Cina Anuală de Binefacere – Logos Christian Academy 2026: „Planting Truth. Bearing Fruit”

INVITAȚIE LOGOS CHRISTIAN ACADEMY, Niles, IL Comunitatea românească din zona Chicagoland este invitată să participe la Cina Anuală de Binefacere Log

INVITAȚIE

LOGOS CHRISTIAN ACADEMY, Niles, IL

Comunitatea românească din zona Chicagoland este invitată să participe la Cina Anuală de Binefacere Logos Christian Academy (LCA), care va avea loc vineri, 27 februarie 2026, începând cu ora 6:30 PM, la adresa 7280 N Caldwell Ave, Niles, IL. Evenimentul este gândit ca o seară de unitate, recunoștință și viziune, dedicată celebrării lucrării lui Dumnezeu și sprijinirii educației creștine.

Tema din acest an, „Planting Truth. Bearing Fruit.”, este inspirată din cuvintele apostolului Pavel: „Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească.” (1 Corinteni 3:6)

Această temă subliniază adevărul că fiecare dintre noi are un rol de împlinit, dar rodul adevărat vine numai de la Dumnezeu. Ea reflectă frumos misiunea Logos Christian Academy și se potrivește în mod natural familiilor din mai multe generații, poveștilor absolvenților și viziunii pentru viitor.

Logos Christian Academy este o școală creștină clasică, dedicată formării academice de excelență și creșterii caracterului creștin al elevilor săi. De-a lungul anilor, școala a fost binecuvântată prin sprijinul constant al familiilor, bisericilor și susținătorilor care cred în educația ancorată în adevăr, credință și responsabilitate.

Cina de binefacere din 2026 își propune să aducă împreună părinți, alumni, membri ai bisericilor și prieteni ai școlii pentru o seară de părtășie și reflecție. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către trei nevoi clare și esențiale ale campusului LCA din Niles: reparații ale clădirii (inclusiv infiltrații, înlocuirea unor ferestre și lucrări de mentenanță amânate), înlocuirea sistemului HVAC, pentru a asigura condiții corespunzătoare de temperatură în sălile de clasă, și achiziționarea unui nou microbuz școlar, necesar pentru transportul elevilor și activitățile școlii.

Participarea la această cină este o oportunitate de a investi într-o lucrare care influențează viețile copiilor și ale familiilor din comunitatea noastră. Fie că sunteți deja implicați în viața școlii sau doriți să aflați mai multe despre misiunea Logos Christian Academy, sunteți invitați cu drag să luați parte la această seară specială.

Cei care doresc să participe sunt rugați să confirme prezența (RSVP) la: mylogos.org

Împreună, sădim adevărul și așteptăm cu credință rodul pe care Dumnezeu îl va aduce.

Logos Christian Academy

