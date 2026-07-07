America este mai mult decât un crez

Americanii sunt un popor divers, dar totuși un popor, nu o adunătură întâmplătoare de cosmopoliți. Cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraț

Americanii sunt un popor divers, dar totuși un popor, nu o adunătură întâmplătoare de cosmopoliți.

Cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență, americanii s-au trezit, ca de obicei, certându-se cu privire la cine sunt adevărații americani și ce înseamnă să fii unul dintre ei.

În perioada premergătoare celebrării, editorialistul rubricii „Global View” a participat la două evenimente în care identitatea americană a stat în centrul discuțiilor. Unul dintre acestea a fost o conversație cu prof. Robert P. George, în cadrul unui eveniment sponsorizat de Programul James Madison pentru Ideale și Instituții Americane de la Universitatea Princeton. Celălalt a fost o masă rotundă la Festivalul Ideilor de la Aspen, cu președinta Monticello, Jane Kamensky, și David French de la „New York Times”, moderată de Jenn White de la NPR, analizează WSJ.

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La ambele evenimente ar fi trebuit respinse politicos afirmațiile potrivit cărora America poate fi înțeleasă cel mai bine ca o „națiune bazată pe un crez” și că Declarația este expresia definitivă a crezului american. Declarația este un document de mare importanță, care a schimbat fața lumii, dar America este mai complexă decât un simplu ansamblu de idei.

„De fiecare dată când cineva spune că America este o națiune bazată pe un crez, îmi amintesc de propria mea experiență din copilărie și adolescență, petrecute în Carolina. Niciodată, în copilărie sau în adolescență, nu m-am gândit la identitatea mea americană sau la cea a altcuiva ca fiind bazată pe un crez, și nici nu am întâlnit pe cineva care să gândească astfel. Eram americani nu pentru că credeam într-un set de idei. Ne simțeam americani așa cum turcii se simt turci și francezii se simt francezi”, afirmă analistul Walter Russell Mead.

Asta nu înseamnă că am îmbrățișat ceea ce unii numesc astăzi identitatea „americană tradițională”. Era evident chiar și pentru un copil că nu exista o singură rasă sau etnie americană. Sudul american din anii 1950 poate că nu era un „creuzet” global, dar oamenii de culoare erau acolo de la fel de mult timp ca și albii și erau la fel de americani ca oricine altcineva. Iar undeva la nord de Richmond, în Virginia, se aflau acei oameni misterioși numiți „yankei” – foarte diferiți de noi, sudistii temători de Dumnezeu și patrioți, dar totuși americani. Ricky Ricardo din serialul „I Love Lucy” avea un accent, dar Ricky și Lucy erau la fel de americani ca Ozzie și Harriet Nelson. Patria mea americană era un loc complicat, în care trăiau multe tipuri diferite de oameni.

Când susținătorii teoriei națiunii bazate pe crezuri flutură exemplare ale Declarației, le respectăm sentimentele, dar ne mențin dezacordul. Declarația nu este un set de teze de științe politice elaborate de un comitet academic. Ea a fost emisă „în numele și din autoritatea poporului de bine al acestor colonii”.

„Când, în cursul evenimentelor umane”, se menționează în Declarație, „devine necesar ca un popor să rupă legăturile politice care l-au unit cu altul…”. Existența unui popor american era la fel de evidentă pentru Părinții Fondatori precum principiile enumerate în Declarație. Când a venit momentul să se redacteze Constituția, „Noi, poporul” am fost cei care am adoptat-o.

Încă din perioada colonială, poporul american a fost un trib alcătuit din triburi. Identitatea americană și cea evreiască urmează căi similare. Iudaismul are propriile sale credințe și valori, dar poporul evreu este orice altceva decât un grup de adevărați credincioși, orientat spre consens. Omogenitatea nu a fost niciodată esențială. Dezbaterile privind semnificația identității evreiești sunt un element caracteristic al culturii evreiești. Theodor Herzl, fondatorul sionismului modern, era un ateu care a propus odată o convertire în masă a evreilor austrieci la catolicism. Dar Herzl era totuși evreu.

Identitatea americană funcționează pe același principiu. Există americani care îmbrățișează crezul, americani culturali, americani care acceptă diversitatea și complexitatea țării și americani care o resping. Există americani cărora le pasă la fel de puțin de principiile Declarației cât îi păsa lui Herzl de Legea lui Moise, dar identitatea americană nu se reduce la opiniile politice. Esența Războiului Civil a fost tocmai faptul că, chiar și după ce a încercat să înființeze o națiune rivală bazată pe negarea promisiunii de egalitate din Declarație, Jefferson Davis a rămas un american, fie că ne place sau nu.

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Poporul american nu poate fi redus la un „Folk” etnic, legat prin legături de sânge și de pământ. Nici nu suntem pur și simplu o adunătură aleatorie de cosmopoliți dezrădăcinați, uniți doar de o aderare comună la un set de idei politice. Suntem un popor. „Acordurile mistice ale memoriei” pe care Abraham Lincoln le-a invocat în primul său discurs inaugural sunt reale și au o importanță deosebită.

„Acum două sute cincizeci de ani, Părinții Fondatori au exprimat aspirațiile poporului american într-un limbaj nemuritor. Astăzi, prosperitatea Americii depinde de sentimentul nostru de apartenență la un popor comun, de apărarea noastră hotărâtă a ideilor și instituțiilor din care atâtea generații au cules atâtea binecuvântări — și de tensiunea creativă dintre acești poli ai vieții noastre naționale”, susține Mead. „E pluribus unum: Suntem un singur popor cu multe rădăcini. Fie ca dezbaterile noastre privind semnificația Americii să continue mult timp; libertatea de a avea opinii diferite contribuie la definirea identității noastre”.