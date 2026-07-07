Un „miracol”: Partidul Comunist Chinez îl eliberează pe pastorul Ezra Jin

Într-o întorsătură extraordinară a evenimentelor, regimul comunist chinez l-a eliberat vineri pe pastorul Ezra Jin, marcând o schimbare radicală a poziției sale anterioare de intransigență în cazul lui Jin, ca urmare a apelului lansat de președintele Trump în luna mai pentru eliberarea pastorului.

Pe 4 iulie, publicația The Free Press a relatat că Jin sosise la Los Angeles cu o zi înainte și s-a reunit cu familia sa după 266 de zile petrecute în sistemul penitenciar al Partidului Comunist Chinez (PCC).

„A fost prima dată în opt ani când Jin și-a revăzut soția și prima dată în șase ani când și-a revăzut fiica”, a menționat publicația, întrucât familia lui Jin fugise anterior de persecuția PCC și se stabilise în SUA, în timp ce Jin a decis să rămână în China pentru a-și conduce în continuare biserica.

Jin a fost arestat și încarcerat de regimul dictatorului Xi Jinping în luna octombrie a anului trecut, în cadrul uneia dintre cele mai ample campanii de represiune împotriva comunității creștine din China din ultimele decenii. Aproape treizeci de pastori și alți colaboratori ai Bisericii Zion a lui Jin au fost arestați inițial, deși unii dintre ei au fost eliberați ulterior.

Biserica de casă a devenit ținta Partidului Comunist Chinez după ce a ajuns la 10.000 de membri fără a fi înregistrată la autorități. După ce biserica sa din Beijing a fost închisă în 2018, „Zion” a început să se întâlnească în peste 100 de locații din 40 de orașe și a devenit din ce în ce mai influentă după ce a început să-și transmită în direct slujbele în timpul măsurilor stricte de carantină impuse de China din cauza pandemiei de COVID-19.

În urma arestării lui Jin și a altor lideri ai mișcării Zion, s-a intensificat reacția internațională în favoarea eliberării lor, în timp ce apărătorii libertății religioase au subliniat situația dificilă a creștinilor închiși, precum și modelul constant de persecuție religioasă practicat de Partidul Comunist Chinez (PCC) în ultimele câteva decenii.

Fiica lui Jin, Grace, a povestit, de asemenea, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat tatăl ei în timpul detenției, declarând pentru „Washington Watch” în octombrie că, în ciuda faptului că suferă de diabet de tip 2, regimul „nu-i permite tatălui meu să utilizeze medicamentele pe care i le-au prescris medicii. Suntem foarte îngrijorați de condițiile în care dorm. Se pare că [au fost] plasați într-o cameră împreună cu peste 30 de alte persoane, fără paturi, și se așteaptă ca toți să doarmă împreună în aceeași cameră. … Nu permit vizitele familiilor”.

O rază de speranță pentru Jin a apărut în timpul summitului SUA-China de la Beijing, din luna mai, după ce președintele Trump a pledat personal în fața lui Xi Jinping pentru eliberarea lui Jin și a declarat ulterior că Xi acorda cazului lui Jin „o atenție foarte serioasă”.

Însă posibilitatea eliberării lui Jin părea să se estompeze câteva săptămâni mai târziu, odată cu apariția știrii că regimul îi interzisese avocatului lui Jin să-și viziteze clientul, izolându-l efectiv pe pastor de lumea exterioară. În același timp, Partidul Comunist Chinez (PCC) și-a intensificat represiunea împotriva creștinilor după ce, pe 14 iunie, a descins și a întrerupt o slujbă de duminică ținută de Biserica „Early Rain Covenant”, cu ajutorul a 60-70 de polițiști și alți angajați ai guvernului, reținând 33 de credincioși și lideri ai bisericii.

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Cu toate acestea, se pare că eforturile administrației Trump de a pleda în favoarea pastorului încarcerat nu au fost în zadar, întrucât ChinaAid a relatat că „oficialii chinezi l-ar fi informat pe [Jin] că eliberarea sa a fost rezultatul discuțiilor dintre președintele SUA, Donald J. Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, și a fost prezentată ca un gest de bunăvoință care a coincis cu Ziua Independenței Americii”.

Susținătorii libertății religioase și-au exprimat bucuria la aflarea veștii eliberării pastorului Jin.

„Ne bucurăm alături de pastorul Ezra Jin, de familia sa și de Trupul lui Hristos la nivel mondial pentru această minune remarcabilă din Ziua Independenței”, a declarat Bob Fu, fondator și președinte al ChinaAid și cercetător principal pentru Libertatea Religioasă Internațională la Family Research Council. „Îi mulțumim lui Dumnezeu Atotputernicul pentru că a ascultat rugăciunile poporului Său. Suntem profund recunoscători președintelui Donald Trump, secretarului de stat Marco Rubio și tuturor oficialilor americani care au lucrat neobosit în culise pentru a asigura eliberarea pastorului Jin. Angajamentul lor neclintit demonstrează că o conducere bazată pe principii și o diplomație perseverentă pot face o diferență care salvează vieți”.

Într-o declarație a familiei Jin, fiica pastorului, Grace Jin Drexel, a calificat eliberarea tatălui său drept un „miracol”. „Suntem copleșiți de bucurie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol extraordinar.” Ea a continuat mulțumindu-le „președintelui Trump și administrației sale pentru leadershipul lor extraordinar”, subliniind că eliberarea tatălui său probabil nu ar fi avut loc „fără intervenția directă a președintelui Xi Jinping”.