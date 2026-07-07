Parchetul General din România a deschis o anchetă penală pentru acuzații de tortură și rele tratamente la care este supusă familia Samson

Cazul familiei Samson din Suedia a ajuns în atenția procurorilor din România. Parchetul General a deschis o anchetă in rem, după ce familia Samson, ca

Cazul familiei Samson din Suedia a ajuns în atenția procurorilor din România. Parchetul General a deschis o anchetă in rem, după ce familia Samson, care se luptă de mai bine de trei ani să își recupereze fiicele de la autoritățile suedeze, a depus plângere penală față de angajații protecției sociale din Suedia.

Este vorba despre acuzații de tortură și abuz în serviciu.

Parchetul General din România a deschis o anchetă penală pentru acuzații de tortură și abuz în serviciu la care este supusă familia Samson, în special cele două fiice ale familiei, Sara și Tiana, de către Socialtjänsten Hässleholms din Suedia.

„Lupta familiei Samson este mai mult decât o bătălie juridică; este o luptă pentru dreptul fundamental al unei familii de a rămâne împreună și de a-și practica credința fără interferența statului. Pe măsură ce starea de sănătate a copiilor continuă să fie în declin, urgența rezolvării acestei drame crește în fiecare zi”, transmite echipa de inițiativă a acestui caz.

Recent, mii de oameni au protestat pentru susținerea și reîntregirea familiei Samson, cu acțiuni în București, Madrid, Dublin, Roma, în această săptămână fiind programate alte proteste în Copenhaga, Brisbane, Washington D.C., Londra și Stockholm.

În paralel, Ministerul Justiției din România a prezentat bilanțul demersurilor făcute pentru repatrierea celor două minore și au arătat că au fost inițiate peste 75 de acțiuni oficiale și că autoritățile române continuă să caute soluții, în ciuda ignoranței autorităților suedeze.

Tribuna.US a relatat pe larg, în ultimii ani, cazul familiei Samson, aducând în atenția publicului seria de abuzuri la care sunt supuse Sara și Tiana, fiicele familiei, în custodia Socialförvaltningen Hässleholm. Mai multe informații în exclusivitate aici – https://tribuna.us/?s=samson