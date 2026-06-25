Analiză: Noua paradigmă a puterii aeriene a Ucrainei

Putin afirmă că Rusia este pe cale să câștige un război de uzură. Evoluțiile recente pun sub semnul întrebării încrederea sa Vladimir Putin susține

Putin afirmă că Rusia este pe cale să câștige un război de uzură. Evoluțiile recente pun sub semnul întrebării încrederea sa

Vladimir Putin susține că avansurile Rusiei pe câmpul de luptă sunt de neoprit și că ucrainenii, aflați în inferioritate numerică, nu pot câștiga un război de uzură. Prin urmare, Kievul ar trebui să ajungă la o înțelegere înainte ca situația să se agraveze, chiar dacă asta înseamnă cedarea regiunilor Crimeea, Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia. Ultimele mișcări ale Ucrainei pun însă sub semnul întrebării întregul acest argument, analizează WSJ.

„Intensificăm operațiunile de lovire la mijlocul liniei inamice pentru a distruge sistematic logistica și liniile de aprovizionare ale inamicului”, a declarat ministrul apărării al Ucrainei, Mykhailo Fedorov, pe 27 mai, calificând această acțiune drept „un «blocaj logistic» pentru armata rusă”.

În urma contraofensivei ucrainene eșuate din 2023, înalții lideri militari și politici ucraineni au început să discute despre o campanie de lovituri la distanță medie, de amploare. Fostul ministru al Apărării, Andriy Zagorodnyuk, s-a consultat cu consilieri occidentali pentru a elabora un concept operațional care a circulat sub forma unui document strategic în rândul înalților lideri guvernamentali și militari. Detaliile acestui document, descrise aici pentru prima dată, oferă o perspectivă asupra obiectivelor pe care Ucraina urmărește să le atingă în prezent.

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Dronele de rază scurtă, omniprezente, au creat o situație de impas pe front. Occidentul ar folosi puterea aeriană pentru a-și acoperi propriile trupe și a ataca inamicul în acea zonă, dar forțele aeriene ale Ucrainei sunt mai limitate. Făcând din necesitate o virtute, conceptul operațional al domnului Zagorodnyuk descrie o „nouă paradigmă a puterii aeriene”, prin care Ucraina poate obține „aceleași efecte” folosind mijloace „mai puțin sofisticate”, care sunt „mult mai ieftine”, dar „la fel de eficiente”.

Dronele de atac cu rază medie de acțiune reprezintă arma prin excelență a acestui nou paradigmă. Un obiectiv cheie este acela de a „destrăma armata rusă din spate”, afirmă Phillips O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea din St. Andrews din Scoția și unul dintre experții occidentali care au colaborat cu domnul Zagorodnyuk. Doctrina militară occidentală numește această strategie „interdicție aeriană”. Aceasta implică distrugerea, perturbarea, devierea și întârzierea funcțiilor de sprijin care susțin linia frontului inamic. Dronele ucrainene vizează posturile de comandă rusești, liniile de comunicații, depozitele de muniție și combustibil, centrele de control al dronelor, logistica și forțele de rezervă.

Fedorov a declarat că Ucraina și-a „cvadruplat” atacurile de interdicție în ultimele luni. Numai în luna mai, Ucraina a lovit 414 cartiere generale inamice, posturi de comandă și alte obiective importante din spatele liniilor inamice, a afirmat comandantul militar suprem, generalul Oleksandr Syrskyi.

Ucraina intensifică, de asemenea, atacurile cu rază lungă de acțiune asupra țintelor militare și energetice situate adânc în teritoriul Rusiei. Aceste atacuri cu rază medie și lungă de acțiune obligă Kremlinul să ia decizii dificile cu privire la modul de alocare a sistemelor de apărare aeriană — și la ce anume să lase neprotejat. Pe front, ucrainenii dispun acum de mai multe drone cu rază scurtă de acțiune decât rușii. Împreună, acestea „produc un efect operațional pe care nu l-am mai văzut până acum la această scară”, afirmă Kateryna Stepanenko de la Institutul pentru Studiul Războiului.

În cadrul unei campanii susținute de interdicție, „menținerea pozițiilor va deveni din ce în ce mai imposibilă pentru forțele terestre ruse, care vor fi lipsite de resurse din spate și vor fi din ce în ce mai expuse la pierderi prin uzură pe front”, prevedea documentul privind conceptul operațional.

Pentru prima dată din 2023, Ucraina a început să recucerească mai mult teritoriu decât pierde, a afirmat ISW în luna mai. Între timp, Rusia se confruntă cu pierderi prin uzură: președintele finlandez Alexander Stubb a declarat în această lună pentru ziarul elvețian NZZ că, în prezent, pentru fiecare ucrainean ucis sau rănit, există opt victime ruse, față de trei în decembrie. Rusia a suferit aproximativ 35.000 de victime pe lună în 2026, în timp ce a recrutat doar aproximativ 27.000 de bărbați, a spus Stubb.

Ucraina speră să elibereze întreg teritoriul ocupat, inclusiv Crimeea, dar un obiectiv intermediar ar putea fi acela de a forța Rusia să demilitarizeze peninsula, pe care o folosește pentru a lansa atacuri aeriene, a-și antrena forțele și a aproviziona frontul. Crimeea „depinde de câteva linii de aprovizionare vulnerabile”, se menționează în documentul privind conceptul operațional. Ucraina a lovit recent autostrăzi, căi ferate și poduri de care Rusia depinde pentru a susține logistica către Crimeea, precum și infrastructura energetică și de transport și sistemele de apărare aeriană din jurul Strâmtorii Kerci.

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Atacurile susținute ale Ucrainei împotriva flotei din Marea Neagră a lui Putin au obligat deja Rusia să-și retragă o mare parte din forțele navale din Crimeea, iar loviturile asupra altor poziții și obiective rusești ar putea exercita presiuni asupra Moscovei pentru a se retrage și mai mult. Dacă se continuă în acest ritm, „Crimeea se va transforma dintr-un avantaj într-un dezavantaj” pentru Rusia, afirmă Zagorodnyuk.

În cadrul contraofensivei din 2022, Ucraina a folosit sisteme de rachete de artilerie cu mobilitate ridicată (HIMARS) pentru a lovi spatele liniilor rusești, contribuind la prăbușirea pozițiilor rusești din Herson și Harkiv. Însă, de atunci, Ucraina a rămas fără rachete pentru sistemele HIMARS, iar rușii au devenit mai eficienți în bruierea și interceptarea acestora.

Mai mulți factori explică de ce Ucrainei i-a luat atât de mult timp să pună în aplicare măsuri de interdicție la scară largă. În primul rând, Kievul dispunea de fonduri limitate pentru achiziționarea de armament și se confrunta cu alte nevoi urgente, printre care dronele necesare pe front și sistemele de apărare aeriană. Europa a relaxat unele restricții inițiale care împiedicau Ucraina să utilizeze sprijinul financiar pentru a-și finanța armata. Ministerul Apărării al Ucrainei și Statul Major General au alocat peste 111 milioane de dolari pentru achiziții de arme cu rază medie de acțiune. Producătorii autohtoni fabrică acum în serie arme cu o rază de acțiune cuprinsă între 15 și 125 de mile. De asemenea, ucrainenii îmbunătățesc capacitatea dronelor lor de a rezista războiului electronic rus.

În vara și toamna anului 2025, o unitate rusă de elită specializată în drone, cunoscută sub numele de Rubikon, a început să desfășoare propria campanie de interdicție aeriană, vizând spatele frontului ucrainean. Rubikon era o unitate unică în cadrul armatei ruse, dar Kremlinul s-a confruntat cu dificultăți în extinderea operațiunilor sale. Cu toate acestea, succesele sale au reprezentat un semnal de alarmă pentru Kiev, care a înțeles că interdicția aeriană trebuia să devină o prioritate.

Ucraina a avut o ocazie excelentă în februarie, când SpaceX a limitat accesul Rusiei la Starlink, perturbând comunicațiile militare. În plus, soldații ucraineni au acum suficientă experiență pentru a desfășura operațiuni complexe cu arme combinate, o abilitate vitală pentru loviturile la distanță medie.

„Obiectivul meu, sau al regimentului nostru, este să controlăm adâncimea”, spune Volodymyr Mirchuk, comandantul regimentului de sisteme fără pilot „Lava” din cadrul Corpului Khartiia. „Este o operațiune de amploare.”

Aceasta se desfășoară pe parcursul mai multor ore și implică numeroși piloți de drone, precum și diverse tipuri de drone de supraveghere și de atac. Mirchuk spune că urmărește desfășurarea acestor atacuri complexe „ca pe un meci de fotbal” de pe ecranele din postul de comandă. Fiecare misiune reușită îi izolează și mai mult pe ruși pe front. „Îmi place”, spune el.

ISW afirmă că Ucraina deține în prezent avantajul și inițiativa față de Rusia în ceea ce privește capacitatea de lovire la distanță medie. Acest lucru sporește costurile și riscurile pentru Kremlin, slăbind în același timp poziția de negociere a Rusiei.