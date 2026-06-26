Nava-școală Mircea a ajuns la Baltimore, Maryland. Program de vizitare

După aproape două luni și jumătate de la plecarea din Constanța, nava școală Mircea a acostat joi, 25 iunie, în portul Baltimore, în cadrul marșului i

După aproape două luni și jumătate de la plecarea din Constanța, nava școală Mircea a acostat joi, 25 iunie, în portul Baltimore, în cadrul marșului internațional de instrucție desfășurat peste Oceanul Atlantic.

Nava-școală Mircea a traversat Oceanul Atlantic pentru a participa la aniversarea de 250 de ani a Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, la New York.

Program de vizitare

26 – 29 iunie 2026

Zilnic 11 am – 5 pm

Locație

Inner Harbor – Pier 6, Baltimore, Maryland

„Accesul este gratuit, iar echipajul navei vă invită să descoperiți cea mai reprezentativă navă a României și să aflați povestea velierului care formează generații de marinari militari de aproape nouă decenii”, transmite echipajul de la bord.

Aventura Bricului Mircea în Atlantic

Bricul Mircea a pornit din Constanța într-o aventură transatlantică. După 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana, nava școală a marinei române traversează Oceanul Atlantic într-un voiaj istoric spre Statele Unite.

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Mircea va străbate trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

75 de cadeți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” și 19 studenți străini de la mai multe școli de navigație din Europa au plecat în voiajul de instrucție. Vor traversa 15 porturi din Europa, Africa și America de Nord, timp de 150 de zile pe o distanță totală de 14.000 de mile marine.

Nava-școală Mircea are o lungime de aproximativ 82 de metri, 23 de vele, având o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați și un echipaj format din 80–89 de membri și 120–140 de cadeți. Construită în 1938 la Hamburg, Germania, pentru Marina Română, Mircea este o navă similară cu Eagle (Statele Unite), Gorch Fock (Germania) și Sagres (Portugalia). Nava „Mircea” participă regulat la evenimente internaționale dedicate velierelor.

Foto: Nava-școală Mircea / Facebook