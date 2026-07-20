Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami

Autoritățile britanice solicită extrădarea acestora pe baza unor acuzații care includ violul și traficul sexual. Influencerii Andrew și Tristan Tat

Autoritățile britanice solicită extrădarea acestora pe baza unor acuzații care includ violul și traficul sexual.

Influencerii Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pe baza a zeci de acuzații, printre care viol și trafic sexual.

Frații Tate au milioane de urmăritori pe X, unde promovează un stil de viață agresiv și hipermasculin, care respinge feminismul. Arestările au avut loc înainte ca Andrew Tate, fost campion de kickboxing, să urmeze să fie co-prezentator al unui eveniment de box fără mănuși din Miami.

Procurorii britanici au declarat sâmbătă că cei doi frați sunt acuzați de un total de 59 de capete de acuzare pentru presupuse infracțiuni comise în perioada 2010-2017.

Serviciul Șerifilor Federali din SUA a declarat că „arestările au fost efectuate în conformitate cu tratatele și acordurile de cooperare în materie de aplicare a legii care reglementează procedurile de extrădare ale Departamentului Justiției”.

Conform unui reprezentant al autorităților de aplicare a legii, se preconizează că frații vor compărea în fața unui tribunal federal din Florida la începutul săptămânii viitoare.

Joseph McBride, avocatul fraților, a declarat că frații Tate sunt nevinovați.

„Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați”, a declarat McBride sâmbătă. „America nu face treburile murdare ale Marii Britanii. Nu aici. Niciodată”.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Regatul Unit a declarat că a autorizat 42 de capete de acuzare împotriva lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani. Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se confruntă cu 17 capete de acuzare. Serviciul a precizat că există în total șapte presupuse victime.

În 2016, Andrew Tate a fost eliminat dintr-un reality show britanic după ce a apărut un videoclip în care părea să o lovească în repetate rânduri pe o femeie cu o curea. Cei doi frați, care dețin cetățenie britanică și americană, s-au mutat ulterior în România, unde au fost acuzați și de viol și trafic de persoane.

Andrew Tate s-a autoproclamat guru al dezvoltării personale pentru tinerii bărbați și critică cultura occidentală care denigrează rolul tradițional al bărbaților în societate.