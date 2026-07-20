Cererea pentru sisteme de răcire a locuințelor este în creștere, în ciuda avertismentelor privind schimbările climatice. În „războiul” european al

Cererea pentru sisteme de răcire a locuințelor este în creștere, în ciuda avertismentelor privind schimbările climatice.

În „războiul” european al sistemelor de climatizare, oamenii de rând îi înving pe militanții ecologiști. Publicul pune confortul și sănătatea publică mai presus de impunerile ecologiste.

Un sondaj publicat săptămâna trecută de compania de comparare a prețurilor Verivox a arătat că 23% dintre gospodăriile germane dispun în prezent de aer condiționat — „cu cinci puncte procentuale mai mult decât acum un an” — iar alte 25% intenționează să-și instaleze un astfel de sistem. În Belgia, ponderea energiei consumate pentru răcirea locuințelor a crescut cu 167% față de 2022, relatează Brussels Times.

În Franța, guvernul a îndemnat populația să se ude, să bea supă rece și să acopere ferestrele cu carton pentru a combate căldura — orice, numai să nu se recurgă la aerul condiționat. Cu toate acestea, Agenția Franceză pentru Tranziția Ecologică afirmă că procentul gospodăriilor dotate cu aer condiționat a crescut anul trecut la 24%, de la 18% în 2023.

Luna trecută, în plin val de căldură, lanțul de magazine Carrefour a vândut 30.000 de aparate de aer condiționat într-o singură zi — „de o mie de ori mai mult decât într-o zi obișnuită”, a declarat directorul general Alexandre Bompard pentru Agence France-Presse. Au izbucnit altercații din cauza stocurilor limitate din magazine, iar unele restaurante franceze își promovează faptul că dispun de aer condiționat.

În Marea Britanie, cofondatorul companiei Aircon Services, specializată în sisteme de climatizare din Tamworth, a declarat pentru BBC că a înregistrat o creștere de 300% a cererilor din partea clienților particulari în ultimii șase ani. Compania Aervue Air Conditioning din Birmingham are acum angajați care lucrează șapte zile pe săptămână pentru a face față cererii, iar programările sunt complet ocupate până în luna august.

Exporturile chineze de aparate de aer condiționat către Uniunea Europeană au crescut cu peste 43% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit presei de stat. Compania chineză de electrocasnice Midea și-a extins capacitatea de producție pentru a face față cererii și a livrat recent 20.000 de aparate de aer condiționat în Franța într-o singură săptămână, relatează South China Morning Post.

Creșterea vertiginoasă a cererii de sisteme de răcire a locuințelor în Europa reprezintă un alt exemplu al revoltei cetățenilor împotriva impunerilor și a atitudinii moralizatoare a guvernului și a elitelor progresiste.