Anti-ICE sau anti-creștini? Protestatarii de stânga invadează o biserică din St. Paul

Pentru cei care consideră că politica este separată de religie, recentele incidente de comportament anarhic din partea stângii oferă un motiv de reflecție. Duminică dimineață, demonstranții de stânga au întrerupt o slujbă creștină în St. Paul, Minnesota, deoarece unul dintre liderii bisericii lucrează pentru guvernul federal, mai precis pentru Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE).

Cities Church este o congregație baptistă din sudul Statelor Unite, situată între St. Paul și Minneapolis (orașele gemene) de 75 de ani. În prezent, biserica desfășoară o serie de predici expozitive bazate pe Evanghelia după Ioan, care călăuzesc congregația de la rugăciunile de mărturisire până la sărbătorirea săptămânală a Cinei Domnului. În acest moment sacru, niște intruși iresponsabili au întrerupt brusc slujba.

„Din Evanghelia după Ioan, capitolul 13”, a anunțat predicatorul, în cuvintele capturate în transmisiunea live a fostului prezentator CNN Don Lemon (Lemon a zburat la Minneapolis pentru a acoperi personal protestul anti-ICE, deși susține că nu știa că ținta lor era o biserică).

„Voi începe să citesc…” predicatorul probabil voia să spună „în versetul 31”, punctul în care se încheiase predica de săptămâna trecută despre Iuda, deși este posibil să fi intenționat să înceapă să citească din câteva capitole înainte, pentru a pune în context. Membrii bisericii probabil își pregătiseră inimile din timp pentru învățătura din celebrele cuvinte ale lui Isus: „Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; așa cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții” (Ioan 13:34).

Dar adunarea nu a apucat să audă această îndemnare. Înainte ca predicatorul să apuce să citească din Biblie, câteva zeci de demonstranți de stânga s-au ridicat în picioare și au întrerupt slujba. „Scuzați-mă, domnule pastor!”, a strigat o femeie pe care Lemon a identificat-o mai târziu ca fiind „Nekima”.

Nekima Levy Armstrong (fostă Levy-Pounds) este o activistă din zona Minneapolis care conduce „Racial Justice Network” și a fost anterior acuzată în legătură cu o demonstrație BLM la Mall of America în 2015 (cu ani înainte de revoltele BLM din 2020).

Levy Armstrong se autointitulează reverend, fiind probabil hirotonisită în cadrul Bisericii Evanghelice Covenant (ECC), o mică denominație evanghelică care s-a separat de Biserica Luterană din Suedia în 1885 (statul Minnesota are o influență scandinavă neobișnuit de pronunțată).

La mijlocul anilor 2010, Levy Armstrong predica „o dată la două luni” la First Covenant Church of Minneapolis (FCCM). În iunie 2019, ECC a exclus FCCM din lista sa, deoarece „a considerat că FCCM nu este în armonie” cu „standardul ECC privind căsătoria, permițând căsătoria între persoane de același sex”.

Din păcate, sunetul din prima frază a lui Levy Armstrong este distorsionat, dar următoarea ei frază explică clar scopul demonstrației: „Înțeleg că David Easterwood este pastor aici, directorul ICE, în St. Paul!” Într-o postare fixată pe pagina sa de Facebook, Levy Armstrong își anunță acum cu îndrăzneală implicarea în demonstrație, declarând: „Este timpul ca judecata să înceapă și va începe în Casa lui Dumnezeu!!! [1 Petru 4:17]”

Levy Armstrong a distribuit o altă postare a activistei/reporterei Georgia Fort, care era și ea prezentă.

„Cererile lor erau clare: dreptate pentru Renee Good… și ca pastorul să-și folosească autoritatea pentru a scoate ICE din Minnesota”, a afirmat Fort. „Protestatarii au spus că obiectivul întreruperii slujbei era de a informa congregația despre ceea ce ei au descris ca fiind situația dubioasă a pastorului lor în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu și lipsa de iubire față de aproapele său, având în vedere funcția sa de director de teren pentru ICE”.

Cât de frapant este faptul că demonstranții au întrerupt o predică despre porunca lui Isus de a ne iubi unii pe alții pentru a susține că un creștin nu „iubea” așa cum doreau ei. Cât de ironic este faptul că stânga – care de obicei cere evanghelicilor conservatori să nu se amestece în politică – a cerut aici ca această congregație locală să uzurpe autoritatea sistemului judiciar în obținerea „dreptății” pentru Renee Good și a Congresului, dictând unde poate opera ICE.

Se pare că manifestanții nu au înțeles că biserica este distinctă de guvern, având o misiune, membri și metode diferite, și că totuși membrii bisericii pot lucra și în guvern.

Easterwood este într-adevăr unul dintre cei opt „pastori/prezbiteri” enumerați pe site-ul bisericii. Biserica menține în mod evident un sistem pluralist de prezbiteriat, în conformitate cu învățătura biblică, și recunoaște chiar și prezbiterii bătrâni — adică bărbații care îndeplinesc cerințele pentru prezbiteri descrise în 1 Timotei 3:1-7, dar care nu sunt angajați în slujirea cu normă întreagă.

Faptul că lucrează pentru guvernul federal, în domeniul aplicării legii sau chiar pentru ICE nu îl descalifică pe un creștin matur din funcția de prezbiter, conform termenilor din 1 Timotei 3:1-7. De fapt, nu este deloc surprinzător că un om care demonstrează caracterul integru și competența de lider așteptate de la un prezbiter ar ajunge, de asemenea, într-o poziție de conducere în orice loc de muncă ar ocupa în timpul săptămânii.

Easterwood pare să lucreze și pentru ICE, apărând într-o conferință de presă alături de secretarul pentru securitate internă Kristi Noem pe 24 octombrie 2025, cu titlul „Director interimar al biroului local, St. Paul”. Nu este clar dacă Easterwood mai deține acest titlu „interimar” după aproape trei luni.

Scena a degenerat rapid în haos. Când li s-a cerut să plece, demonstranții au refuzat. În schimb, s-au adunat în centrul sălii de cult pentru a scanda sloganuri ca și cum ar fi fost în fața unei secții de poliție, precum „mâinile sus, nu trageți” și „dreptate pentru Renee Good”. Un bărbat cu barbă neîngrijită și o șapcă cu inscripția „F*** Trump” a strigat provocări furioase către enoriași și i-a hărțuit pe cei care încercau să plece în liniște.

Într-adevăr, la două minute după prima întrerupere, cameramanul lui Lemon, care încă se afla afară, a surprins primii participanți ieșind repede din clădire. Și cine îi poate învinovăți? Într-o epocă marcată de împușcături în biserici și activism violent, cum ar fi putut participanții obișnuiți să știe ce se va întâmpla în interiorul acestei adunări bisericești? Din fericire, prin harul lui Dumnezeu, demonstranții de duminică s-au abținut de la violență fizică, provocarea lor fiind doar scandaloasă, nu tragică.

Este imposibil să surprinzi pe deplin impactul unei demonstrații politice zgomotoase care se abate cu furie asupra unei adunări liniștite. Copiii plângeau. Mulți membri s-au mutat într-o altă zonă a clădirii. Lemon a observat că un grup de participanți și-au plecat capetele împreună în rugăciune.

„Biserica noastră se întâlnise aici pentru slujbă, așa cum facem în fiecare duminică, când am fost întrerupți de acest grup de protestatari. Le-am cerut să plece, dar este evident că nu au plecat”, s-a plâns pastorul principal Jonathan Parnell către Lemon. „Este inacceptabil. Este rușinos. Este rușinos să întrerupi o adunare publică de creștini în timpul slujbei”

Suntem aici pentru a-L slăvi pe Isus, deoarece El este speranța acestor orașe. El este speranța lumii. El este Isus Hristos”.

Oricât de strâns ar fi fost identificat cu protestul, comentariul lui Lemon a fost cu siguranță în favoarea acestuia. „Despre asta este vorba în Primul Amendament, despre libertatea de a protesta. Sunt sigur că oamenilor de aici nu le place, dar protestele nu sunt confortabile”, a spus el telespectatorilor. „Nu există nimic în Constituție care să vă spună la ce oră puteți protesta. Acesta este scopul lor, să perturbe, să creeze disconfort. Și asta fac ei”.

Poate că domnul Lemon ar trebui să-și reîmprospăteze memoria cu privire la ceea ce spune de fapt Primul Amendament.

„Congresul nu va adopta nicio lege care să instituie o religie sau să interzică libera exercitare a acesteia; sau care să limiteze libertatea de exprimare sau libertatea presei; sau dreptul poporului de a se aduna pașnic și de a adresa petiții Guvernului pentru repararea nedreptăților”.

Cuvântul „protest” nu apare nicăieri, iar conceptul în sine este prezent doar dacă se combină dreptul de întrunire și dreptul de petiție. Dar dreptul de întrunire implică și dreptul de a nu se întrunii; de exemplu, o biserică care se întrunește pentru rugăciune are dreptul de a nu se întrunii cu cei care nu sunt interesați de rugăciune. Iar dreptul de petiție este dreptul de a „adresa o petiție guvernului”, nu dreptul de a hărțui cetățenii care acționează în nume propriu pe proprietatea lor privată.

Procurorul general adjunct al Statelor Unite pentru drepturile civile, Harmeet Dhillon, a contrazis comentariile lui Lemon tocmai pe acest punct, insistând: „Un lăcaș de cult nu este un forum public pentru protestul tău! Este un spațiu protejat de astfel de acte prin legile penale și civile federale! Nici Primul Amendament nu protejează pseudo-jurnalismul tău de a perturba o slujbă de rugăciune”, a scris ea.

Dhillon a anunțat, de asemenea, că Departamentul Justiției „investighează potențialele încălcări ale Legii federale FACE [Libertatea de acces la intrările în clinici]”. Legea FACE a fost adoptată pentru a oferi centrelor de avort o zonă tampon împotriva protestatarilor pro-viață, dar a fost modificată înainte de adoptare pentru a proteja și bisericile și alte lăcașuri de cult. În timpul administrației Biden, Legea FACE a fost utilizată în mare măsură pentru a viza persoanele pașnice pro-viață, în timp ce majoritatea actelor de violență împotriva bisericilor au rămas nepedepsite.

Dhillon a adăugat că procurorii Departamentului de Justiție au lucrat „din greu” duminică seara pentru a urmări cazul, iar mai mulți oficiali ai administrației au comentat public incidentul.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a postat pe Twitter la ora 21:28 că „președintele Trump nu va tolera intimidarea și hărțuirea creștinilor în lăcașurile lor sacre de cult”. Puțin peste o oră mai târziu, procurorul general Pam Bondi a anunțat că „tocmai a vorbit cu pastorul din Minnesota a cărui biserică a fost vizată. Atacurile împotriva forțelor de ordine și intimidarea creștinilor sunt pedepsite cu toată forța legii federale”.

Răspunsul rapid sugerează că alegerile au într-adevăr consecințe. Dacă acest incident ar fi avut loc în 2024, este greu de imaginat că vreun oficial al lui Biden ar fi sărit să răspundă duminică seara – sau poate nu înainte de joia următoare, când presiunea publică i-ar fi făcut în cele din urmă să se simtă rușinați și să se ocupe de această problemă. Pe de altă parte, dacă o gloată de neonaziști ar fi dat buzna într-o biserică istorică a persoanelor de culoare din Atlanta pentru a protesta împotriva anchetei lui Fani Willis asupra lui Trump, răspunsul ar fi fost instantaneu și feroce.

Ar fi mai bine dacă bisericile adevărate, de orice fel, s-ar bucura de libertate și protecție egale din partea guvernelor oricărei administrații. Creștinii să se roage ca aplicarea legii de către guvern, aici și în alte incidente, să se bazeze pe ceea ce spune legea, și nu pe ceea ce cere politica momentului.

