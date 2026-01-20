Din 2026, americanii vor plăti taxe pentru călătoriile în Europa

Călătorii americani vor fi nevoiți să plătească o autorizație de călătorie pentru a vizita 30 de țări europene, începând cu luna octombrie 2026, dar

Călătorii americani vor fi nevoiți să plătească o autorizație de călătorie pentru a vizita 30 de țări europene, începând cu luna octombrie 2026, dar acest lucru nu înseamnă sfârșitul călătoriilor fără viză pentru cetățenii americani.

Autorizația de călătorie ETIAS este o cerință de intrare pentru cetățenii scutiți de viză care călătoresc în: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția.

Autorizația este asociată pașaportului călătorului și este valabilă până la trei ani sau până la expirarea pașaportului. Aceasta înseamnă că, dacă aveți nevoie de un pașaport nou, va trebui să obțineți o nouă autorizație de călătorie ETIAS.

Cu această autorizație, cetățenii americani pot călători în cele 30 de țări europene pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Cererea costă 20 de euro, echivalentul a aproximativ 23 de dolari.

Cu toate acestea, potrivit site-ului oficial, autorizația de călătorie ETIAS „nu garantează intrarea” într-o țară. „La sosire, un agent de frontieră vă va solicita pașaportul și alte documente și va verifica dacă îndepliniți condițiile de intrare”, se menționează în regulament.

Autorizația de călătorie ETIAS este similară cu Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor (ESTA) din SUA. Ambele servesc ca autorizație de călătorie pentru călătorii din anumite țări care sunt scutiți de viză.

Noua cerință nu se aplică doar pentru SUA, ci și pentru o serie de alte țări, printre care Australia, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și altele.

Pentru a solicita o autorizație de călătorie ETIAS, cetățenii americani trebuie să completeze formularul de cerere pe site-ul oficial ETIAS sau prin intermediul aplicației mobile. Cererile sunt procesate de obicei în câteva minute, dar uneori poate dura mai mult.

După ce ați depus cererea, veți primi numărul cererii ETIAS prin e-mail. Se recomandă să solicitați ETIAS cu mult înainte de data călătoriei pe care o aveți în vedere.

Noile reguli ETIAS vor intra în vigoare din luna octombrie 2026.

