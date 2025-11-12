Aplicația Bible YouVersion atinge pragul de un miliard de descărcări

În luna noiembrie 2025, aplicația biblică YouVersion va sărbători atingerea pragului de un miliard de descărcări — un rezultat care marchează un momen

În luna noiembrie 2025, aplicația biblică YouVersion va sărbători atingerea pragului de un miliard de descărcări — un rezultat care marchează un moment definitoriu atât pentru aplicație, cât şi pentru modul în care textele sacre circulă digital în era smartphone-urilor.

De la o idee la pionierat

Inițiată de Bobby Gruenewald, membru al bisericii Life Church din Oklahoma, aplicația s-a născut ca o simplă idee în 2006, atunci când Gruenewald stătea la coadă pe aeroportul O’Hare din Chicago şi reflecta la cum ar putea fi folosită tehnologia pentru lectura Bibliei. Astfel că în septembrie 2007 a fost lansată ca site web, cu funcția de citire şi notare a Scripturii — dar succesul real a venit odată cu trecerea pe smartphone.

Pe 10 iulie 2008, YouVersion a fost lansată, devenind una dintre primele 200 de aplicații mobile la nivel global, şi pentru o perioadă, singura aplicaţie biblică disponibilă. În primele zile, în doar un weekend, a înregistrat 83.000 de instalări.

Creştere globală accelerată

Aplicaţia şi-a extins rapid funcţionalităţile prin adăugarea de versiuni ale Bibliei în mai multe limbi, în parteneriat cu United Bible Societies şi biblioteca digitală DBL (Digital Bible Library), ceea ce a permis aproape 3.500 de versiuni şi traduceri în peste 2.300 de limbi şi dialecte — inclusiv audio pentru peste 2.200 dintre ele. Astfel, YouVersion a devenit nu doar o aplicaţie „americană”, ci una cu acoperire globală şi multi-lingvistică.

În Statele Unite ale Americii aplicația a fost instalată de 11, 2 milioane ori pe lună, cu un angajament de 14 milioane de oameni pe zi. Apogeul a fost atins pe 5 ianuarie 2025, când aplicația a înregistrat 798.000 de instalări într-o singură zi.

În România, se estimează că aplicația a fost descărcată de 1,4 milioane de ori.

Importanţa momentului

Un miliard de descărcări nu înseamnă neapărat și un miliard de utilizatori unici — unii utilizatori pot să fi descărcat aplicaţia de mai multe ori, pe dispozitive diferite, sau să fi şters-reinstalat aplicaţia. Cu toate acestea, atingerea acestei cifre evidenţiază o performanţă remarcabilă pentru o aplicaţie de conţinut creştin, sau de fapt pentru orice aplicaţie de nişă.

De asemenea, pe lângă dimensiunea numerică, importantă este relevanţa culturală: YouVersion este considerată cea mai descărcată şi mai utilizată aplicaţie creştină din lume.

Privind înainte

Compania din spatele aplicaţiei are sediul în Edmond, Oklahoma, angajează peste 200 de persoane cu normă întreagă şi lucrează cu mai mult de 3.000 de voluntari la nivel global. Nu funcţionează pe bază de reclame, ci este susţinută de donaţii generoase care sprijină misiunea de distribuire a Bibliei.

Pentru a marca momentul, YouVersion va organiza pe 17 noiembrie 2025 un eveniment transmis live în care va celebra împreună cu comunitatea această „descărcare-miliard”.

Performanţa reprezentată de un miliard de descărcări vorbeşte despre o transformare profundă: trecerea discursului religios şi a lecturii biblice spre platforme digitale, accesibile instant — şi despre modul în care tradiţia şi tehnologia pot converge într-o formă globală. Biblia YouVersion rămâne un exemplu elocvent al modului în care o idee simplă, susţinută de parteneriat strategic şi inovaţie tehnologică, poate să atingă o audienţă globală.

