Pericol pe șoselele americane: California a eliberat mii de permise ilegale de transport rutier pentru străini

Potrivit Departamentului Transporturilor, California a eliberat ilegal mii de permise de conducere pentru camioane comerciale solicitanților străini.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat miercuri că Statul California a recunoscut că a eliberat 17.000 de permise de conducere comerciale pentru „șoferi străini periculoși”, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului Transporturilor.

„După săptămâni în care au susținut că nu au făcut nimic greșit, Gavin Newsom și California au fost prinși în flagrant. Acum că le-am demascat minciunile, 17.000 de permise de conducere pentru camioane eliberate ilegal sunt revocate”, a declarat Duffy într-un comunicat. „Aceasta este doar vârful icebergului. Echipa mea va continua să forțeze California să dovedească că a îndepărtat toți imigranții ilegali de la volanul camioanelor și autobuzelor școlare”.

Toți deținătorii de permise CDL ilegale din California au primit notificări că permisele lor vor expira în 60 de zile, potrivit Departamentului Transporturilor. Departamentul lui Duffy va monitoriza și va revizui auditul Californiei asupra sistemului său CDL pentru a „verifica dacă toate permisele emise ilegal au fost revocate și dacă erorile care au permis emiterea acestor permise au fost corectate”.

Duffy a decis să ia măsuri împotriva permiselor CDL ilegale după ce un cetățean indian a efectuat o întoarcere ilegală în Florida, provocând un accident în care au murit trei americani. Autoritățile l-au arestat în august pe Harjinder Singh, în vârstă de 28 de ani, pentru acest accident. Singh se află ilegal în Statele Unite și a obținut permisul de conducere pentru camioane din California.

Florida a răspuns la accidentul din luna trecută prin intentarea unui proces împotriva statului California pentru eliberarea ilegală a permisului de conducere comercial al lui Singh.

„Aici, în Florida, putem face totul cum trebuie, putem susține poliția, putem aplica legea, putem combate imigrația ilegală, dar tot suferim când Gavin Newsom și liberalii de pe Coasta de Vest permit intrarea acestor imigranți ilegali, îi încurajează, le permit să obțină permise de conducere, iar apoi aceștia traversează țara și, în cele din urmă, iau vieți”, a declarat la momentul respectiv procurorul general al Floridei, James Uthmeier.

În Statele Unite au fost eliberate mii de permise de conducere comerciale ilegale, permițând mii de șoferi de camioane comerciale ilegale să transporte marfă în toată țara. Problema a fost alimentată de statele care nu respectă regulile federale privind eliberarea permiselor comerciale, cum ar fi permiterea efectuării examenelor de conducere într-o altă limbă decât engleza.

