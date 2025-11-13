Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA se încheie: Trump semnează legea de finanțare temporară

După 43 de zile de paralizie administrativă, președintele Donald Trump a semnat miercuri noapte o lege de finanțare care pune capăt celui mai lung blo

După 43 de zile de paralizie administrativă, președintele Donald Trump a semnat miercuri noapte o lege de finanțare care pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite.

Măsura, adoptată cu o majoritate strânsă în Camera Reprezentanților și Senat, redeschide instituțiile federale și asigură plata angajaților publici, dar amână confruntarea politică legată de subvențiile pentru sănătate care a declanșat criza.

Un compromis temporar

Proiectul de lege, aprobat de Cameră cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă, prelungește finanțarea guvernului până la 30 ianuarie și include bugete anuale pentru Departamentul Agriculturii, industria militară și ramura legislativă. De asemenea, documentul prevede anularea concedierilor impuse de administrația Trump în timpul blocajului și interzice reduceri similare pe viitor.

„Astăzi transmitem un mesaj clar: nu vom ceda niciodată șantajului”, a declarat Trump la ceremonia de semnare din Biroul Oval, înconjurat de legislatori republicani. Totodată, el a cerut din nou eliminarea pragului de 60 de voturi necesar pentru adoptarea majorității proiectelor de lege în Senat.

Efecte economice și sociale

Blocajul, început la 1 octombrie, a afectat sute de mii de angajați federali — unii trimiși în concediu forțat, alții obligați să lucreze fără salariu. Transportul aerian, programele de asistență alimentară și funcționarea parcurilor naționale au fost grav perturbate, iar publicarea unor date economice esențiale a fost amânată.

Deși închiderea temporară a guvernului nu generează economii, costurile sunt considerabile: un raport bipartizan din Senat estima în 2019 pierderi de peste 300 de milioane de dolari, provenite din cheltuieli administrative suplimentare și venituri fiscale neîncasate. Angajații concediați vor fi reangajați și vor primi salariile restante, conform noii legi.

Negocieri tensionate și diviziuni politice

Criza s-a declanșat din cauza refuzului democraților de a susține bugetul fără o prelungire a subvențiilor din Legea privind Asistența Medicală Acordabilă (ACA), care expiră în curând și afectează milioane de americani. În final, democrații au renunțat la cerință, obținând doar promisiunea unui vot ulterior, până la jumătatea lunii decembrie.

„Această luptă nu s-a încheiat”, a avertizat liderul democrat din Cameră, Hakeem Jeffries, care a acuzat republicanii că acționează „ca o filială deținută în totalitate de cartelul corupt Trump”.

La rândul său, președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a numit blocajul „inutil și nechibzuit”, punând întreaga responsabilitate pe umerii democraților. „Alegătorii nu vor uita care partid s-a jucat cu viețile lor”, a spus acesta.

O victorie tactică pentru republicani

În timp ce Partidul Democrat s-a arătat divizat, republicanii au rămas, în mare parte, uniți. Chiar și membrii influentei Freedom Caucus au susținut legea, descriind-o drept „o victorie totală pentru conservatori”.

Exemple istorice de shutdown-uri în SUA și durata lor

Cel mai lung shutdown din istoria modernă a SUA a fost de 35 de zile, în anul 2018-2019. Disputa s-a axat pe finanțarea zidului de la granița cu Mexicul.

Un alt shutdown de durată semnificativă a fost în 1995-1996, timp de 21 de zile – dispute bugetare sub administrația Clinton.

Al treilea cel mai lung shutdown din istorie modernă a durat 16 zile, în octombrie 2013.

