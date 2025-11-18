Arabia Saudită va investi până la 1 trilion de dolari în SUA

La o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump, prințul moștenitor saudit a promis, de asemenea, să crească noile investiții în SUA de la 600 de miliarde

La o întâlnire la Casa Albă cu Donald Trump, prințul moștenitor saudit a promis, de asemenea, să crească noile investiții în SUA de la 600 de miliarde inițiale la 1 trilion de dolari. Trump a mai spus că prințul „nu știa nimic” despre uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, în 2018.

Președintele Donald Trump l-a primit marți la Casa Albă pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman, cunoscut adesea sub numele de MBS, controversatul conducător de facto al Arabiei Saudite, țară bogată în petrol.

Trump i-a acordat prințului saudit tratamentul rezervat în mod normal șefilor de stat, întâmpinându-l pe MBS pe peluza sudică a Casei Albe, în mijlocul focurilor de tun și al survolului unui avion militar.

În comentariile făcute în Biroul Oval la scurt timp după sosirea sa, prințul moștenitor a anunțat că va majora investiția în SUA, care trebuia să fie de 600 de miliarde de dolari la 1 trilion de dolari.

Aceasta este prima vizită a prințului de la uciderea macabră, în 2018, în Istanbul, a jurnalistului Jamal Khashoggi de la Washington Post, de agenții saudiți, despre care serviciile de informații americane au concluzionat că acționau, foarte probabil, la ordinele prințului moștenitor.

Jamal Ahmad Hamza Khashoggi a fost un jurnalist, disident al guvernului saudit, autor, editorialist și redactor saudit. Khashoggi a fost asasinat la consulatul saudit din Istanbul, pe 2 octombrie 2018.

MBS califică uciderea lui Khashoggi drept „o greșeală imensă”

Așezat în fața șemineului din Biroul Oval, Trump a spus despre oaspetele său: „Sunt foarte mândru de munca pe care a depus-o… Ceea ce a realizat este incredibil în ceea ce privește drepturile omului, iar restul este pur și simplu uimitor”.

În timp ce MBS și Trump zâmbeau, vorbind despre investiții în timpul unei scurte sesiuni de întrebări și răspunsuri, atmosfera a devenit mult mai ostilă când un reporter american l-a întrebat pe prinț despre uciderea lui Khashoggi în 2018 la consulatul saudit din Turcia.

Asasinatul a provocat un val de șoc în întreaga lume la momentul respectiv, datorită caracterului său sfidător, un regim autocratic puternic atrăgând un critic într-un sediu diplomatic din afara țării pentru a-l ucide și a-l dezmembra înainte de a se întoarce acasă.

Prințul Mohammed însuși a declarat despre crimă: „Este dureros și este o greșeală imensă, iar noi facem tot posibilul ca acest lucru să nu se mai repete”.

Un rol al Arabiei Saudite în acordurile Abraham?

Președintele Trump a fost, de asemenea, foarte interesat să determine regatul să normalizeze relațiile cu Israelul, ca parte a așa-numitelor acorduri Abraham. Trump consideră acordul ca fiind o modalitate de stabilizare a Orientului Mijlociu.

Marți, prințul moștenitor a declarat că lucrează la normalizarea relațiilor cu Israelul „cât mai curând posibil”, fără a da mai multe detalii.

Bahrain, Maroc și Emiratele Arabe Unite (EAU) au semnat acordul, dar Arabia Saudită – care nu recunoaște Israelul și solicită crearea unui stat palestinian înainte de normalizare – nu a făcut încă acest lucru.

Marți, Trump a declarat că el crede că prințul este dispus să se alăture acordului.

La rândul său, MBS a reiterat dorința Arabiei Saudite ca palestinienii din Gaza și Cisiordania să „coexiste pașnic” cu Israelul, dar a insistat, de asemenea, că trebuie asigurată calea către o soluție cu două state.

Foto: The White House / Facebook

