Rusia înăsprește controlul religios: Instanțele interzic bisericile baptiste neînregistrate

În ultimele luni autoritățile ruse au intensificat măsurile împotriva comunităților protestante independente. Cel puțin 10 biserici baptiste neînregistrate au fost interzise prin decizii judecătorești, majoritatea în sudul țării, în regiunea Krasnodar. Fenomenul ridică noi semne de întrebare asupra declinului libertății religioase în Federația Rusă.

Interdicții extinse, aplicate în lanț

În baza unor acțiuni inițiate de procuratură, instanțele locale au decis suspendarea completă a activităților acestor congregații, uneori pe întreaga suprafață a orașelor sau districtelor în care funcționează. În câteva cazuri, executorii judecătorești au sigilat clădirile unde credincioșii se întâlneau, obligându-i să țină slujbele în aer liber, potrivit Forum 18, o organizație parteneră Comitetului Norvegian Helsinki, un grup de persoane dedicate luptei pentru justiție și libertate la nivel mondial.

Una dintre deciziile recente a fost pronunțată de Tribunalul Districtual Timashyovsk, unde o comunitate baptistă a fost interzisă după ce procurorii au surprins o slujbă într-o clădire privată. În Tuapse, o altă biserică a fost interzisă după ce FSB – Serviciul Federal de Securitate – a constatat prezența unor minori și vizitatori din alte regiuni.

De ce se refuză înregistrarea?

Bisericile afectate aparțin Consiliului Bisericilor Baptiste, o mișcare care, din convingeri teologice și istorice, refuză să se înregistreze la stat. Grupul consideră că procesul de înregistrare și obligația de notificare a activităților reprezintă forme de ingerință în viața religioasă, contrare libertății de conștiință.

Legea rusă cere însă ca grupările religioase neînregistrate să notifice autoritățile cu privire la existența lor, deși o hotărâre a Curții Supreme din 2016 a stabilit că simpla lipsă a notificării nu ar trebui să ducă automat la interdicții.

O legislație ambiguă, aplicată agresiv și discriminatoriu

Experții citați de organizațiile internaționale pentru drepturile omului atrag atenția că definițiile din legislația rusă privind „grupurile religioase” sunt vagi, ceea ce lasă o marjă mare de interpretare pentru procurori și judecători. În practică, acest lucru a permis autorităților să extindă drastic criteriile prin care pot fi blocate activitățile comunităților religioase independente.

Mai mult, în Duma de Stat se discută o propunere legislativă care ar îngrădi și mai mult practicarea religiei în locuințe private — o măsură care ar afecta direct congregațiile care se reunesc în casele membrilor, o practică frecventă în rândul baptiștilor neînregistrați.

Reacții și implicații

Organizațiile internaționale pentru libertate religioasă califică noile interdicții drept încălcări grave ale angajamentelor internaționale asumate de Rusia. În practică, interdicțiile nu vizează doar clădirile, ci „activitățile religioase ale întregii comunități”, ceea ce face imposibilă relocarea adunărilor în alte spații.

Liderii baptiști se arată hotărâți să continue slujbele, chiar și în aer liber sau în grupuri mici, insistând că libertatea de credință nu poate fi condiționată de aprobarea statului.

Un viitor tot mai incert

Pe măsură ce legislația devine tot mai restrictivă, iar controalele tot mai frecvente, perspectivele pentru comunitățile religioase neînregistrate din Rusia par sumbre. Criza actuală devine astfel un barometru al libertății religioase într-un climat politic tot mai autoritar.

