SUA lansează „FIFA Pass” pentru vize prioritare la Cupa Mondială de Fotbal 2026

Președintele Donald Trump a anunțat pe 17 noiembrie 2025 lansarea unui nou sistem numit „FIFA Pass” („Prioritized Appointment Scheduling System”), menit să faciliteze obținerea de vize pentru fanii internaționali care au achiziționat bilete pentru Cupa Mondială FIFA 2026 din SUA.

Ce este „FIFA Pass” și cum funcționează

Persoanele care dețin bilete oficiale FIFA pentru meciurile Cupei Mondiale pot să aplice printr-un portal special („FIFA portal”) pentru a obține un interviu de viză în avans, cu prioritate față de cererile obișnuite.

Sistemul nu înseamnă că biletul oferă automat viza sau dreptul de intrare: nu este o garanție de admitere în SUA, ci doar prioritate la programare. Secretarul de Stat Marco Rubio subliniază că se va face același control de securitate („aceeași verificare ca pentru oricine altcineva”), doar că aplicanții vor fi mutați „în față la coadă”.

Pentru a face față cererii crescute, administrația Trump a trimis peste 400 de ofițeri consulari suplimentari la ambasade și consulate din întreaga lume.

Potrivit lui Rubio, în aproximativ 80% din țări, timpii de așteptare pentru programarea interviului vor fi reduși la 60 de zile sau mai puțin.

Cum se aplică pentru „FIFA Pass”

Solicitarea necesită în continuare completarea formularului standard DS-160 pentru viză, plata taxei de viză și un interviu personal la ambasada sau consulatul SUA. Deținerea unui bilet nu garantează obținerea vizei; toți solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de intrare existente.

Fanii din țările participante la Programul Visa Waiver, precum Regatul Unit, Franța sau Germania, pot intra în țară cu o autorizație electronică prealabilă.

Solicitanții din țările care nu participă la programul de scutire de viză trebuie să ceară o viză B1/B2 și să achite taxa standard de solicitare de 185 USD, plus, posibil (în funcție de țară), o nouă „taxă de integritate a vizei” de 250 USD, introdusă de administrație la începutul acestui an.

Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială va avea 104 meciuri și va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic. FIFA și guvernul american par să se pregătească pentru un aflux foarte mare de fani: se estimează că între 5 și 10 milioane de persoane ar putea veni în SUA pentru turneu.

