Iranul nu câștigă acest război

Dar ar putea dacă SUA opresc bombardamentele din cauza creșterii prețului petrolului

Este momentul ca Donald Trump să oprească bombardamentele și să declare victoria în Iran? Așa ai putea crede judecând după panica din Washington, pe măsură ce prețul petrolului crește. Aceasta este cu siguranță dorința cea mai mare a ayatollahilor, care știu că pierd.

Realitatea din interiorul Iranului și din regiune este că Statele Unite și Israelul continuă să facă progrese. Regimul își pierde tot mai mult din capacitatea militară în fiecare zi, precum și abilitatea de a-și lovi vecinii arabi. Israelienii estimează că 70%–75% dintre lansatoarele de rachete ale Iranului au fost distruse, iar SUA au distrus cel puțin 43 de nave iraniene, analizează WSJ și ISW.

Luni, Emiratele Arabe Unite au fost atacate doar de 18 drone, în scădere față de 126 pe zi în ultima săptămână. În curând vom vedea dacă a fost doar o fluctuație sau un declin semnificativ. Amiralul Brad Cooper de la Comandamentul Central al SUA a declarat că volumul rachetelor și dronelor iraniene a scăzut cu 90%, respectiv 83%. În același timp, atacurile asupra instituțiilor de securitate internă ale Iranului se intensifică.

După 10 zile, războiul cu greu poate fi considerat prelungit, iar strategia Statelor Unite sau a Israelului nu are nimic gradual. În schimb, este o cursă: poate Iranul să provoace suficiente daune piețelor globale de energie cu rachetele și dronele rămase înainte de a le pierde sau de a fi nevoit să ajungă la un acord?

Regimul crede deocamdată că poate rezista mai mult decât SUA. Duminică l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca nou Lider Suprem, succedându-și tatăl. Tânărul Khamenei transmite un mesaj de necompromis—atât către propriii cetățeni ai Iranului, cât și către Donald Trump. El este apropiat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), care reprezintă puterea dominantă în interiorul țării. Având credențiale religioase chiar mai slabe decât ale tatălui său, Khamenei își datorează ascensiunea principiului ereditar disprețuit de revoluția din 1979.

De asemenea, aflăm că Rusia ajută regimul iranian în schimbul producției de drone pentru războiul din Ucraina. Relatările din presă spun că serviciile de informații rusești ajută Iranul să țintească forțele și radarele americane, cu o posibilă lovitură la o bază din Iordania. Acest lucru întărește ideea că SUA se confruntă cu un ax inamic mai larg. Iranul a intenționat să obțină, de asemenea, rachete antinavă chinezești pentru a scufunda portavioane americane. Donald Trump ar trebui să le spună americanilor cum sunt legate războaiele din Ucraina și Iran.

În ceea ce privește creșterea prețului petrolului, oprirea traficului în Strâmtoarea Hormuz nu este neașteptată; este unul dintre motivele pentru care președinții anteriori au fost descurajați să confrunte programul nuclear al Iranului. Creșterea prețului petrolului – peste 115 dolari înainte de a coborî din nou sub 90 de dolari luni – va afecta consumatorii din Occident. Dar blocarea Strâmtorii Hormuz este costisitoare și pentru Iran, care se bazează pe exporturile de petrol pentru finanțare.

SUA, în special, au rezerve ample de petrol și gaze. Trump are dreptate și când spune că perturbarea va înceta probabil odată cu încheierea războiului și că este „un preț mic de plătit” pentru progrese majore în materie de securitate. SUA au trecut prin situații mai rele.

Ajustat la inflație, la echivalentul a 100 de dolari pe baril astăzi, invazia Rusiei în Ucraina din 2022 a dus prețul petrolului la 143 de dolari, iar în 2008 acesta a atins 217 dolari. Națiunile G7 au refuzat deocamdată să elibereze rezervele de petrol, dar acest lucru se poate schimba dacă va fi necesar.

Presiunea asupra lui Trump pentru a încheia războiul va crește probabil, inclusiv din partea republicanilor care se tem de creșterea prețului benzinei înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie. Cât timp ar trebui continuată operațiunea este o chestiune de judecată, dar oficialii americani și israelieni vorbesc despre săptămâni, nu luni. Trump a spus luni că SUA „au câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient”.

Ambii aliați sunt de acord asupra necesității de a elimina amenințarea reprezentată de regimul iranian, lucru care se poate face fie prin înlăturarea lui, fie, ca variantă secundară, prin eliminarea capacităților sale. Aici pot apărea diferențe, dar deocamdată regimul încă are capacități de distrugere. În această privință nu există divergențe.

Nu ar avea sens să fie lăsate atâtea probleme nerezolvate, de la rachete și instalații de producție până la situri nucleare precum Pickaxe Mountain și tunelurile din Isfahan. Există, de asemenea, puține motive pentru a lăsa intacte baze ale IRGC sau ale miliției Basij. Chiar dacă regimul supraviețuiește bombardamentelor, este în interesul securității SUA să ofere iranienilor cea mai bună șansă de a-și recâștiga țara.

Trump nu are nevoie ca regimul să cadă pentru a declara Operațiunea Epic Fury un succes. Dar oprirea acum, în mijlocul unui disconfort economic pe termen scurt, ar fi o victorie pentru ayatolahi. Ei nu trebuie să ajungă la concluzia că blocarea fluxurilor de petrol este pașaportul lor spre supraviețuire, acum și în viitor.

Foto: CENTCOM

