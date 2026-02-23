Armata viitorului sau manipulare digitală AI? Adevărul despre soldații roboți din China

Clipurile video care sugerează că China ar putea construi o armată de roboți par a fi science fiction, dar rețelele sociale spun că este real. Realita

12 roboți umanoizi stau în fața unui lanț muntos acoperit de zăpadă. Ei țin în mâini mitraliere și aleargă pe un poligon de tragere, îngenunchind pentru a trage în ținte și a schimba încărcătoarele, apoi alergând printr-un poligon cu obstacole.

Cadrul în care se desfășoară aceste scene dintr-un videoclip de 48 de secunde care se viraliează în prezent pe rețelele de socializare este, se pare, China, cu steagul național fluturând în fundal. Dar este real?

Afirmație: „China a publicat un videoclip cu exerciții de tragere cu roboți asemănători cu Terminator”, se arată într-o postare pe X care a fost vizualizată de 375.000 de ori.

O altă postare afirmă: „China a desfășurat peste 10.000 de soldați roboți care vor reduce costurile umane în cazul izbucnirii unui război între China și Taiwan în 2027”. Alte postări se referă la videoclip ca la un „test de tragere cu roboți Unitree Robotics”, inclusiv una pe X cu peste 1,5 milioane de vizualizări.

Videoclipul a fost distribuit cu afirmații similare în multe alte limbi, inclusiv arabă, franceză, rusă, spaniolă, turcă, portugheză, georgiană și vietnameză.

Realitatea: Imagine false, create cu Inteligența Artificială

Roboții din videoclip sunt modele G1 al companiei chineze Unitree Robotics. Însă scenele au fost create în mod evident folosind inteligența artificială. Deși unii utilizatori au sugerat că videoclipul ar putea fi generat de AI aceștia au continuat să îl posteze cu afirmații false.

Folosind o căutare inversă a unei imagini statice din videoclip, DW Fact Check a găsit pe YouTube o versiune cu rezoluție mai mare și puțin mai scurtă, care dezvăluie mai multe detalii. Analiza cadru cu cadru a relevat mai multe inconsistențe tipice AI, care nu ar fi putut fi create în procesul de editare.

La jumătatea videoclipul, un robot reîncarcă un încărcător. Două secunde mai târziu, încărcătorul a dispărut fără urmă sub țeava puștii.

Se poate vedea o persoană care dă un ordin de tragere în timp ce ține un radio într-o mână. Când ridică mâna, aceasta se contopește cu dispozitivul pentru a forma o singură masă.

Două mașini din fundal sunt deformate și par să fie lipite una de alta.

Un robot se mișcă printre o mulțime de saci de nisip ca o fantomă, fără să calce peste ei.

Inscripția de pe pieptul robotului dispare în mod repetat și seamănă doar parțial cu numele companiei „Unitree”, care apare de obicei pe modelul real G1.

Philipp Cachee, expert în balistică criminalistică, subliniază și el erori logice în videoclip. „Nu există ejectare de cartușe în cel puțin două locuri, iar la 0:23, un încărcător gol este introdus în armă”, a spus el, concluzionând că este „aproape sigur” un videoclip generat de AI, citat de DW.

Videoclipul este de fapt etichetat ca atare pe Bilibili, o platformă video populară în China, unde a fost și încărcat.

Avertisment

Trendul clipurilor video create cu ajutorul inteligenței artificiale a crescut rapid pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube, unde conținutul generat cu AI poate părea extrem de realist.

Deși aceste tehnologii oferă oportunități creative impresionante, ele pot deveni periculoase atunci când sunt folosite pentru a crea deepfake-uri, știri false sau situații fabricate care induc în eroare utilizatorii.

Videoclipurile pot manipula emoții, pot afecta reputații sau pot influența opinii publice fără ca privitorii să își dea seama că imaginile nu sunt autentice.

În lipsa unei educații digitale solide și a unor mecanisme clare de verificare, utilizatorii pot distribui informații false, contribuind involuntar la dezinformare și la pierderea încrederii în conținutul online.

