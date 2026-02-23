Mexic: Lupte violente cu cartelurile după uciderea celui mai puternic lord al drogurilor

Nemesio „Mencho” Oseguera a fost ucis într-un raid militar, cea mai importantă operațiune de până acum, în contextul în care SUA a exercitat presiuni

Nemesio „Mencho” Oseguera a fost ucis într-un raid militar, cea mai importantă operațiune de până acum, în contextul în care SUA a exercitat presiuni asupra guvernului pentru a combate traficul de droguri

Armata mexicană l-a ucis pe cel mai puternic lord al drogurilor din țară, Nemesio „Mencho” Oseguera, intensificând războiul guvernului împotriva cartelurilor, în contextul presiunilor exercitate de președintele Trump pentru a reduce traficul de narcotice, ceea ce a declanșat o reacție violentă și generalizată din partea bandelor.

Oseguera, un fost ofițer de poliție mexican, era liderul cartelului Jalisco New Generation. Cartelul controlează, de asemenea, vaste rețele de contrabandă cu combustibil și alte activități ilegale în Mexic și SUA, au declarat autoritățile mexicane.

Uciderea lui Oseguera reprezintă cea mai importantă operațiune de până acum în cadrul recentei campanii de combatere a cartelurilor din Mexic. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a expulzat peste 100 de traficanți de droguri condamnați în Statele Unite pentru a calma cererile tot mai insistente ale lui Trump, care a presat-o pe Sheinbaum să permită forțelor militare americane să participe la lupta împotriva bandelor de traficanți de droguri. Până în prezent, ea a respins implicarea directă a Statelor Unite, dar a întărit cooperarea în domeniul securității și al informațiilor.

Ministerul Securității din Mexic a declarat că forțele speciale ale țării l-au ucis pe Oseguera în municipalitatea rurală Tapalpa, aproape de Ajijic, o comunitate situată pe malul lacului, cu o mare comunitate de pensionari americani.

Ministerul a declarat că unitatea centrală de informații militare a țării a planificat și executat operațiunea împreună cu forțele armate mexicane, inclusiv forțele aeriene ale țării și o unitate de elită a gărzii naționale antrenată pentru a lupta împotriva cartelurilor. Autoritățile americane au furnizat „informații suplimentare”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Oseguera era o țintă prioritară pentru guvernele mexican și american. Anul trecut, Trump a desemnat cartelul Jalisco drept organizație teroristă străină.

Oseguera controla vaste teritorii din statul Jalisco și dincolo de acesta și era cunoscut pentru tacticile paramilitare sofisticate. El își extinsese influența și era angajat într-o luptă sângeroasă pentru controlul statului vecin Michoacán.

Statele Unite au oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru capturarea lui Oseguera. Potrivit autorităților, acesta părăsea rar complexul său din munți. Există puține fotografii cu el. Grupul de oameni care îl protejează pe Oseguera, cunoscut sub numele de Forța Specială a Înaltului Comandament, poartă lansatoare de rachete termoghidate, capabile să distrugă un tanc, au declarat persoane familiarizate cu operațiunile cartelului.

Forțele de ordine din SUA și Mexic considerau capturarea lui Oseguera o operațiune cu risc ridicat, din cauza puterii sale militare și a riscului de violență generalizată. Prin această lovitură, Mexicul a oferit „un trofeu Statelor Unite, amânând amenințarea unei acțiuni militare unilaterale a SUA împotriva cartelurilor”, a declarat Mike Burgoyne, fost atașat militar al SUA în Mexico City, citat de WSJ.

Ministerul Securității a declarat că forțele speciale au fost atacate în timpul raidului. „Au ripostat”, a declarat ministerul.

Patru membri ai cartelului au fost uciși la fața locului, iar alți trei, printre care și Oseguera, au murit din cauza rănilor suferite în timpul transportului aerian către Mexico City.

„Este o operațiune specială de nivel înalt”, a declarat Derek Maltz, fostul șef al Agenției Antidrog (DEA). El a comparat evenimentele de duminică cu raidul american care l-a capturat pe omul forte al Venezuelei, Nicolás Maduro, în ianuarie.

Mergi după liderul cartelului care a făcut ravagii de mulți ani, iar asta necesită planificare intensă, coordonare și implementare operațională, a spus Maltz.

Violențe la scară largă

Oseguera, care a crescut în sărăcie vânzând avocado, a devenit cel mai important traficant de cocaină la nivel mondial, potrivit autorităților americane și mexicane, eclipsând poziția dominantă a cartelului Sinaloa, mai cunoscut, din ultimii ani. Cartelul lui Oseguera transportă tone de pulbere care creează dependență din Columbia în Ecuador și apoi spre nord, până la coasta Pacificului mexican, cu ajutorul unor bărci rapide și semisubmersibile.

Oamenii înarmați ai lui Oseguera au reacționat la moartea acestuia incendiind mașini și camioane și blocând drumurile în Guadalajara, al doilea oraș ca mărime din Mexic, în timp ce guvernul a mobilizat forțele de securitate în vestul Mexicului.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În stațiunea Puerto Vallarta din Pacific, imaginile video arătau coloane de fum negru care se ridică deasupra orașului. Meciurile de fotbal profesionist au fost amânate în Jalisco. Mai multe companii aeriene mexicane, americane și canadiene au anulat zborurile către aeroporturile din Guadalajara și Puerto Vallarta.

Ambasada SUA în Mexic a sfătuit, de asemenea, cetățenii americani să caute adăpost și să reducă la minimum deplasările inutile în mai multe state mexicane.

Share this: Facebook

X

