Au părăsit SUA pentru Rusia ca să scape de progresism. Soțul, trimis să lupte împotriva Ucrainei

Până la 1.500 de „imigranți ideologici”, dintre care 127 americani, au solicitat rezidență temporară în Rusia în ultimul an În urmă cu doi ani, Der

Până la 1.500 de „imigranți ideologici”, dintre care 127 americani, au solicitat rezidență temporară în Rusia în ultimul an

În urmă cu doi ani, Derek și DeAnna Huffman erau disperați să părăsească Humble, o suburbie a orașului Houston din Texas. Ei credeau că cele trei fiice ale lor erau supuse unei spălări de creier de către școala publică și mass-media mainstream pentru a susține drepturile LGBTQ.

Cuplul tânjea să trăiască într-un loc care să le împărtășească „valorile creștine” și unde „nu vor fi discriminați” ca creștini albi, conservatori din punct de vedere politic.

Astfel, în luna martie, familia Huffman a devenit prima familie care s-a mutat într-o comunitate destinată vorbitorilor de limbă engleză, situată la aproximativ 50 de kilometri vest de Moscova, un proiect pe care îl urmăreau online, condus de Tim Kirby, un expatriat american de lungă durată și fost prezentator al postului RT, sponsorizat de Kremlin. Familia face parte dintr-un grup restrâns, dar în creștere, de americani care s-au mutat în Rusia deoarece, în opinia lor, Statele Unite au devenit prea woke.

Guvernul rus a primit cu brațele deschise acești refugiați ai războiului cultural. În 2024, președintele Vladimir Putin a emis un decret prin care oferea rezidență temporară persoanelor care doreau să se mute în țară deoarece respingeau „atitudinile ideologice neoliberale distructive” ale țărilor lor de origine.

Aproximativ 1.500 dintre acești „imigranți ideologici”, așa cum au fost numiți de mass-media rusă, inclusiv 127 de americani, au solicitat rezidență temporară în Rusia, potrivit Direcției Generale pentru Afaceri Migraționale.

„Președintele Putin este un lider extraordinar și a făcut lucruri mărețe pentru Rusia”, a declarat Derek Huffman, în vârstă de 45 de ani, într-un videoclip postat pe canalul YouTube al familiei sale, pe 9 martie. „Nu este deloc așa cum se vede la știri.” Platforma de socializare X „este singurul loc de unde poți obține informații reale” despre problemele Americii, spune Derek.

Familia a găsit inițial o comunitate de ruși și occidentali pe rețelele de socializare care i-au încurajat să se mute, iar unii dintre cei 15.000 de abonați ai lor pe YouTube le-au oferit sprijin financiar după sosirea în Rusia. Dar când Derek Huffman s-a înrolat voluntar în armata rusă în luna mai, familia a devenit ținta unei atenții sporite din partea comunității online.

Derek Huffman a declarat că s-a înrolat în armata rusă pentru a accelera procesul de obținere a cetățeniei ruse pentru familia sa, precum și pentru a-și arăta sprijinul față de noua lor patrie.

„Dincolo de cetățenie și bani, pentru mine este important respectul și faptul că ne câștigăm locul aici, în Rusia”, a declarat el pe canalul YouTube al familiei Huffman, pe 26 mai.

Deși inițial i s-ar fi promis un rol necombatant, soția sa a afirmat că el a fost trimis aproape de linia frontului în războiul din Ucraina, având doar o pregătire militară de bază și cunoștințe foarte limitate de limbă rusă. În vlogurile familiei, DeAnna a spus că Derek se simte „aruncat la lupi” în această situație și că ei cer sprijin și rugăciuni de la urmăritori.

Cuplul sperase că Derek Huffman își va pune la bătaie experiența anterioară în sudură în batalionul de reparații și „va fi utilizat pentru abilitățile sale”, a spus ea în videoclip. În schimb, a spus ea, el a fost trimis pe linia frontului și a avut dificultăți în a înțelege instruirea, care era în limba rusă.

Comentatorii pro-ucraineni, dornici să mediatizeze greutățile prin care trec personalitățile pro-ruse, au afirmat pe rețelele de socializare că Derek Huffman a fost ucis. O postare pe X, care pretinde că are acces la imagini filmate cu drona în momentul morții sale, are peste 2 milioane de vizualizări. Însă nu există nicio înregistrare video care să confirme această afirmație, iar DeAnna Huffman a negat aceste informații.

Derek a reapărut în mai multe videoclipuri pe canalul YouTube al familiei, încărcate pe 25 octombrie, sărbătorind ziua de naștere a fiicei sale și semnând formularele pentru a primi pașaportul rus.

Într-unul clip în cartierul familiei, el a spus că s-a întors „în vacanță” după ce a fost detașat timp de șase luni și și-a lăudat soția pentru că a întreținut familia în timpul absenței sale.

„Sunt fericit că sunt încă în viață și fac tot ce pot pentru a supraviețui și a fi de folos Rusiei. Sunt foarte recunoscător tuturor rușilor care au întins o mână de ajutor familiei mele în timpul absenței mele”, a spus el.

O altă familie, familia Hare, s-a mutat și ea din Abilene, Texas, în Rusia, pentru a-și proteja cei trei fii de ceea ce ei consideră a fi elemente dăunătoare ale culturii americane.

„Era promisiunea unei țări care nu promova agenda LGBT. Ne-a plăcut faptul că LGBT este practic interzisă aici în mod oficial”, a declarat Leo Hare, în vârstă de 62 de ani, pentru NBC News, printr-un apel video din noua casă a familiei din Ivanovo, Rusia.

Rusia are legi stricte împotriva „promovării relațiilor sexuale netradiționale”, care, în practică, au interzis manifestările publice ale identității LGBTQ, inclusiv purtarea sau arborarea steagului curcubeu pe rețelele de socializare.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Soția lui, Chantelle Hare, în vârstă de 53 de ani, spune într-un videoclip postat pe canalul de YouTube al familiei că, atunci când locuiau în SUA, ea și soțul ei preferau să se informeze din surse precum Alex Jones și Mike Adams, comentatori și teoreticieni ai conspirației. S-au simțit deosebit de dezamăgiți de politica americană după alegerile din 2020 și nu cred că revenirea lui Donald Trump la putere va schimba țara suficient pentru a-i convinge să se întoarcă.

„Când am plecat, a fost definitiv. Nu intenționăm să ne întoarcem. Nu va mai fi nimic pentru care să ne întoarcem”, a spus Chantelle Hare.

Familia Hare a îndurat multe greutăți în încercarea de a-și construi o nouă viață în Rusia.

Ei spun că planul lor inițial de a închiria un apartament în Moscova a eșuat chiar în momentul în care s-au urcat în avionul din Texas, iar familia a petrecut o iarnă extrem de rece îngrijind găini, cai și iepuri la o fermă situată la 70 de mile sud de Moscova, în schimbul cazării gratuite. La un moment dat, au fost nevoiți chiar să aducă caprele și iezii în cabana lor pentru a le feri de moarte.

Leo Hare a crezut că problemele lor s-au terminat când fiul proprietarului le-a oferit o dobândă generoasă pentru a investi economiile lor de 50.000 de dolari într-o afacere pe care el a descris-o ca fiind de import de mașini. Dar au primit o singură plată înainte ca acesta să înceteze să le mai trimită bani și să refuze să le returneze banii, a spus Leo Hare.

Cuplul s-a plâns la poliție și la tribunalul local pentru a depune plângeri cu privire la banii pierduți și la îngrijorarea lor că au fost înșelați, dar spun că nu au primit niciun ajutor din partea autorităților.

Fiii familiei Hares, în vârstă de 17, 15 și 12 ani, au avut dificultăți în a se adapta la viața din Rusia, iar cei doi băieți mai mari vor să se întoarcă în America, potrivit tatălui lor. Se simt izolați și sunt dezamăgiți că școala nu este o opțiune, deoarece Rusia impune elevilor să promoveze un test de limbă pentru a studia în școlile publice.

Leo și Chantelle, care aveau o afacere de curățare a covoarelor și o afacere de vânzare alimentară SUA, lucrează acum ca profesori de engleză. Au găsit un apartament în Ivanovo, la nord-est de Moscova, și „trăiesc foarte confortabil acum”. În prezent, își educă copiii acasă. Leo Hare a spus că probabil „ar fi fost un factor decisiv” dacă ar fi știut despre restricțiile școlare.

Familia Hare nu i-a cunoscut pe Huffmani.

Leo Hare spune că nu s-a gândit niciodată să se înroleze în armată din cauza vârstei și a preocupărilor legate de siguranță și că Derek Huffman „a presupus puțin prea multe” despre viața în armata rusă.

Foto: The Huffman Family / X

Share this: Facebook

X

