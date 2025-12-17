Administrația Trump extinde interdicția de călătorie în SUA la alte țări

Președintele a promis să extindă măsurile severe împotriva imigrației în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington

Administrația Trump a extins interdicția de călătorie pentru a include încă cinci țări și a adăugat interdicții parțiale pentru alte 15 țări, într-o mișcare menită să oficializeze măsurile promise de președintele Trump împotriva „țărilor din lumea a treia”.

Cetățenii din Burkina Faso, Mali, Niger, Sudanul de Sud și Siria se alătură listei țărilor ai căror cetățeni sunt aproape în totalitate interziși să imigreze sau să intre în SUA, potrivit unui anunț al Casei Albe. Palestinienii, ale căror documente sunt eliberate de Autoritatea Palestiniană, sunt și ei interziși acum. Laos și Sierra Leone, care erau anterior supuse unor interdicții parțiale, vor fi acum supuse unor restricții totale.

În plus, 15 țări vor fi supuse unor noi interdicții parțiale: Angola, Antigua și Barbuda, Benin, Coasta de Fildeș, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia și Zimbabwe. Cetățenii din aceste țări nu vor putea, în general, să solicite vize de turist sau de student pe durata interdicției.

În total, 39 de țări, plus cetățenii palestinieni, sunt acum supuși unor interdicții totale sau parțiale de călătorie sub administrația Trump.

Trump a luat această măsură în cadrul unei campanii tot mai intense de combatere a imigrației legale, după ce un cetățean afgan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în Washington.

După împușcăturile din noiembrie, Trump a postat pe Truth Social că intenționează să „suspende permanent migrația din toate țările din lumea a treia pentru a permite sistemului american să se refacă complet”. Aceasta pare să fi constituit baza pentru ultima serie de țări interzise.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a postat ulterior pe X că s-a întâlnit cu Trump și i-a recomandat o interdicție generală. „Recomand o interdicție totală de călătorie pentru fiecare țară care ne inundă națiunea cu ucigași, lipitori și dependenți de ajutoare sociale”, a scris ea.

Anunțul este cel mai recent dintr-o serie de măsuri fără precedent luate de Trump împotriva imigrației legale – multe dintre acestea fiind discutate de oficialii din domeniul imigrației înainte de producerea împușcăturilor. Administrația a suspendat toate procedurile de procesare a cererilor de imigrare depuse de afgani, inclusiv cele cu cereri de green card sau cetățenie în curs de soluționare.

Au suspendat deciziile privind azilul pentru o perioadă nedeterminată.

Suspectul în cazul împușcăturilor, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani, a câștigat procesul privind azilul în aprilie. Și au anunțat un plan de redeschidere a sute de mii de cereri de azil și refugiu aprobate de administrația Biden, ceea ce înseamnă că ar putea încerca să le retragă statutul legal permanent unor persoane care locuiesc aici.

Refugiații sunt selectați și verificați de guvernul SUA în străinătate, în timp ce persoanele care câștigă dosarele de azil au ajuns în SUA pe cont propriu, dar sunt considerate a avea nevoie de aceeași protecție umanitară ca și refugiații.

Alte țări pe care administrația Trump le-a supus deja unor interdicții totale sau parțiale includ Afganistan, Iran și Haiti.

Până de curând, erau afectați doar cetățenii țărilor interzise care locuiau în străinătate. Însă administrația a dezvoltat un instrument politic suplimentar pentru a încerca să împiedice cetățenii țărilor interzise să devină rezidenți permanenți, chiar dacă locuiesc deja aici. În conformitate cu această politică, persoanele din aceste țări care solicită o carte verde ar fi cel mai probabil respinse, deoarece țara lor de origine ar fi considerată un „factor negativ semnificativ” care le afectează cererea.

