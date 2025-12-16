ANALIZĂ | Devin bisericile americane păstorite de Inteligența Artificială?

Pastorii americani devin din ce în ce mai confortabili în utilizarea inteligenței artificiale în predicare, potrivit unui sondaj din 2025 realizat de

Pastorii americani devin din ce în ce mai confortabili în utilizarea inteligenței artificiale în predicare, potrivit unui sondaj din 2025 realizat de compania de AI Exponential. Conform „Raportului privind starea AI în biserică în 2025”, 91% dintre liderii ministeriali chestionați s-au declarat „în favoarea utilizării AI în activitatea ministerială” (față de 87% în 2024), 61% dintre respondenți utilizau IA cel puțin o dată pe săptămână (față de 25% în 2024), iar 25% utilizau IA zilnic (față de 13% în 2024), potrivit The Washington Stand.

Deși aceste răspunsuri variate pot reflecta diversitatea teologică dintre cei chestionați, ele reflectă și diversitatea uimitoare a programelor și aplicațiilor care se încadrează în categoria generală „AI”. Dacă AI în biserică este bună, rea sau neutră depinde în mare măsură de instrumentele AI luate în considerare — și de scopul pentru care sunt utilizate.

Limitări

Înainte de a intra în detalii, însă, merită să clarificăm limitările sondajului privind AI-ul. În primul rând, sondajul a fost realizat de o companie de AI care și-a stabilit ca piață țintă activitatea creștină, având astfel un motiv clar de profit pentru a extinde utilizarea AI în rândul liderilor bisericești. Sursa nu invalidează neapărat rezultatele sondajului, dar merită să ținem cont de potențialul de părtinire.

În al doilea rând, metoda de selecție a eșantionului sondajului nu este clară. Rezumatul menționează pur și simplu că „Răspunsurile la sondaj au fost colectate de la un total de 594 de pastori și membri ai personalului bisericii din diverse denominațiuni, biserici de diferite dimensiuni și regiuni geografice”. (De remarcat și dimensiunea relativ mică a sondajului; peste 500 de respondenți sunt suficienți, așa cum se menționează în rezumat, „pentru o fiabilitate statistică la un nivel de 95% cu o marjă de eroare de ±5%”, dar sondajele cu 1.000 sau mai mulți respondenți au marje de eroare mai mici).

Din informațiile furnizate, nu este clar dacă participanții la sondaj au fost aleși aleatoriu sau voluntar. Un eșantion aleatoriu ar oferi mai multă încredere în rezultat, în timp ce un eșantion format din voluntari ar fi influențat de cei cu opinii mai puternice sau curiozitate mai mare cu privire la AI în slujire. Numărul surprinzător de mare de respondenți care utilizează AI sau sunt în favoarea utilizării acesteia poate indica un eșantion voluntar, precum și faptul că 0% dintre respondenți au considerat că AI este irelevantă pentru slujire.

Ce tip de AI?

Având în vedere aceste limitări, putem acum să ne îndreptăm atenția către tipurile de AI utilizate în slujirea bisericească, conform răspunsurilor la sondaj. Din păcate, întrebările din sondaj au oferit doar o schiță generală a acestor utilizări.

La întrebarea „Care este modul PRINCIPAL în care utilizați instrumentele de AI în slujire?”, 36% dintre respondenți au ales „crearea de conținut”, urmată de cercetare (26%), muncă administrativă (16%) și generarea de imagini sau grafice (10%).

Unele dintre aceste categorii sunt clare, dar cea mai comună categorie este atât vagă, cât și probabil cea mai problematică. Pentru ce tip de creare de conținut folosesc liderii bisericii AI? Dacă AI redactează textul site-ului web și anunțurile de evenimente, acest lucru nu este controversat. Dacă AI generează cereri de rugăciune sau compilează note din predica unui pastor, acest lucru este mai controversat. Dacă conținutul creat este substanța predicii în sine – ei bine, acest lucru este cu adevărat problematic.

Deși sondajul privind AI nu clarifică în mod direct acest aspect, el oferă o imagine puțin mai clară dintr-un punct de vedere mai apropiat. La întrebarea „Ce instrumente AI ați utilizat în ultimele 6 luni?”, primele cinci răspunsuri au fost ChatGPT (26%), Grammarly (11%), Microsoft Co-Pilot (9%), Google Gemini (8%) și Canva Magic Studio (8%).

În măsura în care unele dintre aceste instrumente au utilizări precise, aceste răspunsuri încep să clarifice puțin situația. De exemplu, Canva este un instrument de design grafic, iar Co-Pilot este un motor de căutare; aceste instrumente sunt utilizate în mod evident pentru crearea de imagini și, respectiv, pentru cercetare. Grammarly, la fel, este un instrument de scriere și editare. Cu toate acestea, această întrebare prezintă doar o imagine parțială, deoarece ChatGPT și Gemini au multiple utilizări.

Chiar și întrebările care par să aprofundeze potențialele probleme nu sunt suficient de clare. Dintre cei 69% dintre respondenți care au fost implicați în pregătirea predicilor, sondajul a întrebat: „Ați folosit AI ca parte a procesului de pregătire sau redactare a predicilor?” (Ca răspuns, 64% au răspuns „da” în sondajul din 2025, față de 43% în 2024.)

Totuși, chiar și această întrebare nu este suficient de precisă. Un predicator care folosește Microsoft Co-Pilot pentru a găsi originea unui citat memorabil al lui Spurgeon pe care l-a auzit odată ar răspunde „da”, la fel ca un predicator care a cerut ChatGPT să-i furnizeze o schiță și aplicații.

Externalizarea slujirii?

Aceasta este problema care se pune cu adevărat: își externalizează pastorii îndatoririle esențiale către un program de calculator? Nu este nimic teologic în joc atunci când un asistent de birou folosește Grammarly pentru a redacta e-mailuri sau când un voluntar creează materiale pentru seara tinerilor cu ChatGPT. Dar când AI păstorește turma, atunci aceasta este o problemă reală.

Isus Hristos, Păstorul cel Bun, le-a dat oilor sale „păstori și învățători, pentru a-i echipa pe sfinți pentru lucrarea slujirii, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 6:11-12). Pentru a îndeplini această lucrare, pastorii trebuie să se dedice, la fel ca apostolii, „rugăciunii și slujirii Cuvântului” (Faptele Apostolilor 6:4).

Deoarece aceasta este o datorie sacră, cei care o exercită „vor fi judecați cu mai multă strictețe” (Iacov 3:1). Cine ar vrea să stea în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu și să susțină că erorile lor pastorale s-au datorat unei dependențe excesive de AI?

Pastorii nu pot face altceva decât să urmeze sfatul lui Petru: „Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine; nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. Şi, când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.” (1 Petru 5:2-4).

În opinia companiilor de AI, bisericile își pot spori implicarea și impactul prin utilizarea eficientă a AI pentru a îmbunătăți eficiența (sau cel puțin așa se spune în jargonul de afaceri la modă). În opinia lui Isus Hristos, credincioșia în slujire contează mult mai mult. Anumite forme de AI pot ajuta în această misiune dacă sunt utilizate cu înțelepciune, dar AI nu poate înlocui niciodată slujirea esențială a păstorilor umani, locuiți de Duhul Sfânt, prin care Isus Hristos a promis să-și zidească biserica.

