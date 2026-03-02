MAE român: Informații și instrumente de asistență pentru românii blocați în Orientul Mijlociu

În urma evoluțiilor evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu provocate de atacul comun SUA-Israel împo

În urma evoluțiilor evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu provocate de atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului, Ministerul Afacerilor Externe din România publică un set de instrumente disponibile pentru asistență și informații oficiale și anunță deschiderea unui canal oficial de comunicare pe platforma WhatsApp, dedicat informării rapide.

Acest nou instrument permite românilor blocați în regiunea Orientului Mijlociu să primească, în timp real, actualizări oficiale și recomandări de călătorie direct pe telefoanele mobile.

Canalul de WhatsApp – https://whatsapp.com/channel/0029VbCrlIe2P59snIMS9G3V Portalul econsulat – https://econsulat.ro/Home Aplicația „Călătorește Informat” – pentru alerte de călătorie actualizate în timp real – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte Linii telefonice de urgență – disponibile permanent la nivelul misiunilor diplomatice și al Centralei MAE

Ambasada României în Israel: +972 545 643 279

Consulatul General al României la Haifa: +972 543 998 038

Ambasada României în Republica Islamică Iran: +982 177 647 570

Ambasada României în Regatul Arabiei Saudite: +966 533 831 607 / +966 114 566 205

Ambasada României în Republica Irak: +964 780 568 1943 / +964 750 851 6575

Ambasada României în Statul Qatar: +974 558 766 06

Ambasada României în Regatul Haşemit al Iordaniei: +962 796 017 203

Ambasada României în Emiratele Arabe Unite: +971 566 643 975

Consulatul General al României la Dubai: +971 585 807 936 / +971 568 310 357 / +971 509 374 516

Ambasada României în Kuwait: +965 9801 71 12

Ambasada României în Republica Arabă Egipt: +202 2735 95 46

Ambasada României în Republica Libaneză: +961 76 775 503

MAE român recomandă cetățenilor români să mențină legătura cu misiunile diplomatice, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să se informeze din surse oficiale pentru coordonarea planurilor de deplasare.

