Avertisment pentru Trump: Sprijinul pe care-l oferiți propagandei LGBT nu va face America măreață din nou

Coruperea copiilor și subminarea familiei, așa cum face mișcarea LGBTQ, nu face decât să slăbească o țară, domnule președinte.

Donald Trump are, de obicei, un simț al realității destul de bine dezvoltat. Dar în ceea ce privește „drepturile homosexualilor“, se pare că nu reușește să vadă lucrurile la fel de clar.

Sprijinul său pentru această mișcare oribilă, atât de distructivă pentru țară, la o recentă gală a Log Cabin Republicans, organizată la Mar-a-Lago, este de neiertat, analizează George Neumayr pentru American Spectator.

Propaganda dezgustătoare căreia Trump i-a adus un omagiu stupid lovește în elementul de bază care face o națiune puternică, mai exact, prima formă de guvernare – familia biparentală pe care Dumnezeu a plasat-o în centrul planului său pentru umanitate.

Dumnezeu, nu omul, stabilește standardele de moralitate, iar El a arătat clar în felul în care a creat corpul uman și prin diferența dintre bărbați și femei că „drepturile homosexualilor“ sunt o ficțiune mincinoasă care corupe copiii și slăbește o națiune.

Oare Trump nu a fost atent la ce s-a petrecut în ultimele cinci decenii? Mișcarea pentru „drepturile homosexualilor“ a fost un dezastru pentru familia tradițională și pentru copii, expunându-i pe mulți dintre ei la abuz prin „adopția de către cupluri de homosexuali“ și experimentele tot mai arogante de „fertilizare in vitro“.

Mișcarea pentru „drepturile homosexualilor“ nu a readus măreția Americii. Dimpotrivă, a slăbit țara și a făcut-o mai depravată și a dat naștere abominabilului fenomen transgender.

Trump trebuie să gândească mai mult și să vorbească mai puțin și să deschidă lucrările filozofice ale lui Aristotel și Toma d’Aquino, care au recunoscut depravarea homosexualității și influența sa nefastă asupra binelui comun.

Un „conservatorism“ care nu reușește să vadă importanța centrală a familiei tradiționale pentru binele comun și încurajează respectul pentru un stil de viață complet distructiv pentru familie și pentru sănătatea morală a copiilor este lipsit de valoare.

Scoateți-vă capul din nisip, domnule Trump, și apărați legea morală naturală, care este esențială pentru puterea și longevitatea unei națiuni. Republicanii ce formează Log Cabin sunt doar o adunătură de degenerați cu portofele grase. Chiar aveți așa de mare nevoie de banii lor, domnule președinte? Lăcomia dvs. este patetică.

Și spun acest lucru din perspectiva cuiva care a votat pentru dvs. de două ori și vă consideră un american adevărat, extrem de amuzant și, uneori, demn de admirat. Probabil că voi vota din nou pentru dvs. și s-ar putea chiar să vă aleg în detrimentul lui Ron DeSantis, în cazul în care acesta va decide să candideze.

După cum mi-a spus un prieten, „DeSantis nu reprezintă un upgrade față de Trump în ceea ce privește subiectul LBGT“. Cu alte cuvinte, DeSantis are păreri la fel de eronate ca Trump pe această temă. De fapt, DeSantis și-a început cursa pentru postul de guvernator prin a se dezice de „războiul vestiarelor“.

Conservatorii sociali, dacă vă aduceți aminte, l-au susținut pe adversarul său în alegerile primare. După ce a obținut poziția de guvernator, a realizat brusc valoarea acelor războaie privind utilizarea băilor în funcție de sex.

Dar opoziția sa față de mișcarea LGBTQ se limitează la ceea ce reprezintă litera „T“ din acest acronim agasant, și chiar și în ceea ce privește subiectul transgenderism, atenția sa se concentrează doar asupra impunerii acestuia copiilor, nu și adulților.

Cu toate acestea, chiar și DeSantis, care este în cel mai bun caz doar un politician mediocru, are bunul simț de a păstra distanța față de republicanii frivoli care vor să transforme GOP în Partidul Homosexualilor.

Trump a sprijinit în mod necugetat această mișcare și, dacă ea va ajunge să domine partidul, America va avea de ales între două formațiuni la fel de imorale, care susțin aberații în ceea ce privește sexualitatea și creează astfel o cultură ce ar face imposibilă recâștigarea măreției națiunii.

Fără îndoială că Trump, superficial din punct de vedere filozofic, ar lua în derâdere opinia mea și m-ar acuza că sunt prea îngust la minte. Dar acest lucru pur și simplu nu este adevărat: Opoziția față de mișcarea LGBTQ nu reprezintă o moralitate inutilă și pompoasă, ci o apărare esențială a civilizației iudeo-creștine și a păstrării libertății religioase.

Citește și „Căsătoria“ între persoane de același sex: Nu urmați exemplul majorității

O America LGBTQ este o America fără Dumnezeu, în care creștinii sunt tratați ca fiind cei mai răi, nu cei mai buni cetățeni ai țării. Priviți în trecut la ultimele zile ale Imperiului Roman decadent și veți vedea la ce duce acea cultură perversă cu valorile răsturnate.

Apropo, am fost destul de dur cu Ronna McDaniel, sperând că va pierde lupta pentru președinția Republican National Committee. Poate că a fost o pierdere de timp. Am auzit că și contracandidata ei, Harmeet Dhillon, un avocat cu sediul în San Francisco, are opinii la fel de proaste în ceea ce privește subiectul homosexualității.

Potrivit unei surse din GOP, ea nu este la fel de nesăbuită ca McDaniel – Dhillon probabil că nu ar face postări cu „Luna mândriei gay“, ca McDaniel – dar, din punct de vedere filozofic, ea se află practic în aceeași tabără cu McDaniel.

Așadar, mai contează dacă va câștiga? Poate că da, poate că nu. În general, poziția ei pe tema problemelor dezbătute în prezent este mai bună decât a lui McDaniel.

Dar pentru oricine speră la un Partid Republican revigorat, dispus să țină piept culturii democrate a morții și depravării, faptul că Trump a găzduit reuniunea Log Cabin Republicans este extrem de deprimantă.

Kari Lake a fost și ea acolo, pierzând vremea cu o retorică bizară și digresiuni indecente. Cât de stupid, cât de rușinos. Lake este un politician rafinat și talentat, dar dacă nu e capabilă să realizeze că propaganda homosexuală amenință viitorul țării, nu prea e o conservatoare și, în cele din urmă, nici măcar nu merită să fie susținută.

Ultimul lucru de care are America nevoie ar fi două partide care să se întreacă unul pe altul în a susține o mișcare ce în mod clar reprezintă un cataclism civilizațional pentru națiunea noastră.

Domnule președinte Trump, ați anulat Roe v. Wade și ați apărat libertatea religioasă în timpul mandatului dvs. și ați făcut acest lucru în ciuda unei persecuții intense din partea presei și a clasei conducătoare.

Nu aruncați la gunoi această moștenire nobilă în schimbul lucrurilor lipsite de valoare pe care le oferă Log Cabin Republicans.

