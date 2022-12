Chicago: Frigul năprasnic se instalează după furtuna de zăpadă

Acumulări de zăpadă raportate în toată zona, cu cantități totale de peste 2 inch pe alocuri

Temperaturi extrem de scăzute s-au instalat vineri în zona Chicago, în urma unei furtuni de zăpadă.

În tot orașul și în centrul orașului, vineri, oamenii se pregătesc pentru temperaturile scăzute, unii dintre ei deszăpezind străzile de zăpada care a căzut noi noapte.

Vineri dimineață, frigul generat de vânt a ajuns până la -40 în unele zone, iar temperatura aerului sub zero grade. Frigul este prognozat să continue, cu temperaturi ale vântului care se vor menține mult sub zero grade pe tot parcursul zilei.

Ninsoarea s-a mutat joi și a afectat zona Chicago până în orele serii. Acum am rămas cu vânt puternic și frig năprasnic. În unele suburbii s-au acumulat câțiva centimetri de zăpadă vineri.

Vremea de iarnă creează, de asemenea, probleme pe aeroporturile din Chicago în timpul sezonului aglomerat de călătorii de sărbători.

Între timp, mulți încearcă încă să facă comisioane de ultim moment înainte de Crăciun și se deplasează cu greu.

ComEd a declarat că este în măsură să ajute rapid oamenii în cazul întreruperilor de curent.

Clienții ComEd pot trimite un mesaj text OUT la 26633 (COMED) pentru a raporta o pană de curent și pentru a primi informații despre restabilire, precum și pentru a urmări ComEd pe Twitter sau pe Facebook. De asemenea, clienții pot suna la 1-800 EDISON1 (1-800-334-7661) sau pot raporta întreruperi de curent prin intermediul site-ului ComEd.com/report sau pot folosi aplicația ComEd.

Tribuna.US