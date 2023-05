Avocații lui Trump recurg la o mișcare „extraordinară”

Ar fi cazul să se afle de ce problema documentelor clasificate a fost tratată atât de diferit în ceea ce-l privește pe Trump comparativ cu Biden, analizează Mike Huckabee.

Lui Biden, care, spre deosebire de Trump, nu avea autoritatea de a declasifica documente, i s-a permis să plimbe zeci de cutii în diverse locații din diferite orașe (serios, un spațiu de depozitare în Chinatown), să-și lase avocații să le examineze (la tariful de 1.000 de dolari pe oră sau cât or fi cerând) și să supervizeze modul în care acestea urmau să fie predate Arhivelor Naționale.

Trump, pe de altă parte, a ținut documentele Casei Albe încuiate într-un singur loc securizat și a insistat că le declasificase deja în temeiul autorității sale prezidențiale – cu toate acestea, locuința sa a fost invadată de peste 30 de agenți FBI înarmați. Avocații săi au fost obligați să stea la capătul celălalt al aleii. Discrepanța este de-a dreptul năucitoare.

Recent, avocații lui Trump, în frunte cu Timothy Parlatore, au redactat o scrisoare tranșantă adresată președintelui House Intel Committee, Mike Turner, și „Grupului celor 8“ din Congres și Senat, cerându-le legislatorilor să intervină în disputa cu Arhivele Naționale și susținând că Departamentul de Justiție a indus în eroare instanțele și publicul cu privire la faptul că documente potențial „sensibile“ au ajuns la Mar-A-Lago.

Aceștia solicită o rezolvare pe cale legislativă, au precizat ei, care „este necesară pentru a împiedica Departamentul de Justiție să continue să desfășoare anchete penale inutile cu privire la chestiuni care nu țin de domeniul penal“.

Perfect adevărat – Departamentul de „Justiție“ pierde mult prea mult timp în ultima vreme urmărind persoane care nu au comis vreo infracțiune, în timp ce de adevărații infractori nu se atinge nimeni.

Avocații lui Trump precizează clar în scrisoare că președintele nu a avut niciodată intenția de a manipula în mod necorespunzător documente clasificate. La părăsirea Casei Albe, angajații GSA (General Services Administration), spun ei, au strâns pur și simplu documentele din biroul președintelui și le-au pus în cutii; ordinea materialelor găsite ulterior în cutii coincide cu cele declarate.

„Cutiile conțin tot felul de documente de la Casa Albă“, se explică în scrisoare, „sunt grupate aproximativ în funcție de dată și includ ziare, reviste, notițe, scrisori și programe zilnice.

În urma examinării materialelor, NARA a inserat pagini de substituire acolo unde a eliminat documentele marcate drept confidențial“. Locațiile paginilor înlocuitoare confirmă, de asemenea, că personalul a împachetat pur și simplu totul așa cum era.

În mod surprinzător, în ciuda solicitărilor avocaților, Departamentul de Justiție a refuzat să le spună dacă vreunul dintre documente a rămas sau nu clasificat! Și cu toate că unul dintre avocații lui Trump are autorizația necesară pentru a examina orice s-ar afla în acele cutii, „DOJ a refuzat să permită inspectarea documentelor în ultimele opt luni“. De necrezut.

Mai mult, avocații lui Trump afirmă că președintele nici nu a avut intenția de a duce acele cutii la Mar-A-Lago. Au ajuns acolo pentru că a fost vorba de o sesiune de alegeri contestate, ceea ce a generat „scurtarea termenului“ de mutare.

NARA s-a abătut de la „procedurile de rutină privind ambalarea“, se precizează, și „nu a preluat în custodie documentele, iar acest lucru a făcut necesar transferul cutiilor de documente către locuința bine securizată a președintelui Trump de la Mar-A-Lago.

Ca să fie clar, dacă NARA i-ar fi oferit președintelui aceeași asistență pe care a oferit-o tuturor președinților anteriori, acesta ar fi acceptat oferta și nu ar fi existat niciun motiv pentru a transfera documentele la Mar-A-Lago“.

Trump se oferise să permită FBI-ului să efectueze o percheziție la Mar-A-Lago – fără a fi necesară o razie – dar Departamentul de Justiție a indus în eroare instanțele și a adoptat o poziție de „combativitate agresivă“, potrivit scrisorii.

„Procedând astfel, a compromis probele, drepturile constituționale și, în multe cazuri, etica profesională a procurorilor săi“.

Ca o știre de ultimă oră, în scrisoare se menționează că Departamentul de Justiție „probabil a ascuns judecătorului“ faptul că Trump s-a oferit să coopereze, „sau că echipa Departamentului de Justiție ar fi putut efectua o percheziție consensuală, așa cum i-a invitat practic președintele Trump să facă“.

Lui Biden i s-a oferit această opțiune, dar nu și lui Trump. În loc să demareze o anchetă penală, se mai spune, ar fi trebuit să ceară ca House Intel Committee sau Office of the Director of National Intelligence să analizeze problema.

Avocații susțin că birocrații de la Departamentul de Justiție caută să își acopere propriile erori prin încercarea de a declanșa urmărirea penală a președintelui Trump.

Scrisoarea continuă solicitând modificări legislative concrete și pertinente pentru a rezolva această problemă și pentru a alinia procedurile cu cele folosite de agențiile de informații și de armată. Conținutul integral al scrisorii poate fi citit aici.

Vă recomand călduros să citiți întreaga scrisoare; veți afla multe legat de modul în care s-a desfășurat această anchetă. O singură privire asupra acestei scrisori ar trebui să determine orice procuror serios care NU este un pion politic să se ducă la Trump cu pălăria în mână și să-i spună:

„Ne pare extrem de rău, domnule președinte, pentru neplăcerile pe care această acțiune vi le-a provocat“, iar apoi să renunțe la toate acuzațiile.

Tribuna.US