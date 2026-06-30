Biblia revine în școlile din Texas după 60 de ani

Statul Texas adaugă Biblia pe lista lecturilor obligatorii pentru elevii din școlile publice. În urma unei dezbateri intense, Consiliul de Educație

Statul Texas adaugă Biblia pe lista lecturilor obligatorii pentru elevii din școlile publice.

În urma unei dezbateri intense, Consiliul de Educație al statului Texas a adoptat o nouă listă de lecturi obligatorii care include pasaje din Biblie. Vineri (26 iunie), consiliul, controlat de republicani, a votat cu 9-5-1 în favoarea aprobării unei liste fără precedent, care va viza peste 5 milioane de elevi din școlile publice.

Lista, care va intra pe deplin în vigoare în 2030, va fi introdusă treptat. Lecturile obligatorii pentru elevii mai mici includ povești ilustrate din Vechiul Testament, precum „Arca lui Noe” și „David și Goliat”. În ciclul superior al școlii primare, elevii citesc pasaje din Noul Testament despre învățăturile și pildele lui Isus Hristos. Lecțiile din ciclul gimnazial și liceal combină temele biblice cu literatura clasică.

Conservatorii au lăudat decizia, afirmând că America s-a clădit pe valori creștine și că elevii au nevoie de cunoștințe practice despre Biblie. Criticii au susținut că decizia încalcă principiul separării bisericii de stat, îngrădește diversitatea și impune creștinismul copiilor.

O zecime din elevii din școlile publice americane locuiesc în Texas, stat în care afișarea celor Zece Porunci este obligatorie în fiecare sală de clasă. Școlile publice din acest stat au dreptul să angajeze capelani în calitate de consilieri. Conform legislației din Texas, părinții pot scuti copiii de la participarea la o oră sau la o activitate din motive religioase sau morale.

Statul Texas impune citirea Bibliei în școlile publice

În fața sediului Consiliului de Educație al statului Texas, săptămâna trecută, oamenii s-au adunat pentru a se ruga. Brandon Hall, membru al consiliului, le-a spus celor prezenți: „Reintroducem Biblia în școli… pentru prima dată în ultimii 60 de ani”.

Lecturile biblice obligatorii, a afirmat Julie Pickren, membră a consiliului, oferă „o perspectivă importantă asupra tradițiilor morale și filosofice care au modelat civilizația occidentală”. Ea a spus că acestea fac parte dintr-o „abordare clasică a educației” care le permite elevilor „să evalueze ideile și să dezvolte o înțelegere mai profundă a principiilor care au modelat Statele Unite și Texasul”.

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Mandy Drogin, de la Texas Public Policy Foundation, a fost de acord.

„Aceste opere atemporale, inclusiv pasajele biblice, au modelat cultura și istoria americană și au influențat generații de gânditori, lideri și cetățeni”, a spus ea. „Ele continuă să ofere lecții valoroase despre natura umană, virtute, libertate și responsabilitate civică”.

Evelyn Brooks, singurul membru republican al consiliului care a votat împotrivă, a calificat lista de lecturi obligatorii drept „neconstituțională” și a afirmat că aceasta leagă de mâini profesorilor.

Foto: Texas State Capitol in Austin, Texas. Jan. 2, 2010. LoneStarMike, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons