Europa vs America: Dezastrul intenționat al aerului necondiționat

De la Phoenix la Philadelphia, americanii știu intuitiv ce trebuie să facă când temperaturile depășesc 100 de grade Fahrenheit (38 de grade Celsius):

De la Phoenix la Philadelphia, americanii știu intuitiv ce trebuie să facă când temperaturile depășesc 100 de grade Fahrenheit (38 de grade Celsius): să rămână înăuntru, unde e răcoare, și să se roage ca aerul condiționat să reziste. În Europa, autoritățile procedează exact invers. Vineri, în jurul prânzului, angajații care lucrează în clădirea sediului Comisiei Europene au primit un mesaj text: „Din cauza condițiilor meteorologice extreme, sistemul de răcire a aerului va fi oprit forțat la etajele 1–7 pentru restul zilei”.

Alerta „urgentă” a vizat clădirea Berlaymont, care găzduiește aproximativ 3.000 de angajați, 26 de comisari și pe însăși președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Europa de Vest se află în prezent sub influența unui val de căldură care, să fim sinceri, provoacă condiții de căldură periculoase, în special în Franța. Într-un oraș francez, temperaturile au atins 44,3 °C (111,7 °F), în timp ce la Paris s-au înregistrat 40,9 °C (105,6 °F). Cu toate acestea, în majoritatea localităților s-au înregistrat maxime de peste 90, astfel încât aceste valori extreme locale ar putea fi influențate de condițiile urbane specifice.

Din punct de vedere istoric, nici britanicii, nici europenii de pe continent nu s-au obișnuit cu aerul condiționat, doar aproximativ 20% dintre gospodăriile de pe continent având un aparat de aer condiționat.

Faptul că nu se recurge la aerul condiționat nu reprezintă în sine o problemă. Totul depinde de climatul local, iar unele metode alternative de răcire pot funcționa chiar mai bine.

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În climatele „mediteraneene”, proiectele de locuințe, precum vila romană, pot folosi tehnici de circulație a aerului pentru a asigura confortul fără a recurge la aer condiționat. Desigur, niciun proiect de locuință nu poate contracara căldura sufocantă și apăsătoare a verii din sudul Statelor Unite.

În acest caz, aerul condiționat nu este opțional. Clima Europei de Vest a fost, de-a lungul istoriei, umedă și răcoroasă (comparabilă, să zicem, cu cea din Seattle), așa că lipsa aerului condiționat nu reprezintă, de obicei, o problemă. Însă, în ultimii ani, valurile de căldură din timpul verii au adus în prim-plan aversiunea Europei față de aerul condiționat.

Faptul că nu se recurge la aerul condiționat nu reprezintă în sine o problemă, dar devine una atunci când politicile guvernamentale resping cu încăpățânare o tehnologie de bun simț în favoarea unui proiect ideologic utopic. Aceasta este situația nefericită în care se află în prezent Europa de Vest.

Legea europeană privind clima impune Uniunii Europene să atingă „emisii nete zero de gaze cu efect de seră” până în 2050. Acest obiectiv ambițios necesită atât investiții masive în energia „regenerabilă” (care are adesea propriul cost de carbon), cât și reduceri absolute ale consumului total de energie. Așa cum explică însăși UE, „toate segmentele societății și toate sectoarele economice vor avea un rol de jucat”.

Această ultimă afirmație este o modalitate elegantă de a spune că, pe lângă faptul că scumpesc energia și tot felul de bunuri, guvernele europene îi constrâng acum pe cetățenii lor să renunțe la simple facilități precum aerul condiționat, întrucât aceste facilități reprezintă un obstacol formidabil în calea atingerii obiectivelor arbitrare ale regiunii în materie de emisii.

De exemplu, agenția franceză pentru tranziția ecologică (puteți rămâne cu gura căscată la auzul acestui concept) a emis recomandări conform cărora aparatele de aer condiționat ar trebui folosite doar de persoanele în vârstă, de cele cu boli cronice sau de femeile însărcinate, iar chiar și aceste persoane ar trebui să răcească doar o singură cameră din locuința lor la 79 de grade Fahrenheit.

Pentru toți ceilalți, au recomandat: să-și umezească fața și brațele de mai multe ori pe zi, să poarte o pălărie, să bea apă, să mănânce supă rece pentru a se hidrata, să acopere ferestrele și să evite utilizarea aparatelor care generează căldură, cum ar fi computerele. Multe dintre aceste recomandări țin de bunul simț, dar niciuna nu înlocuiește aerul condiționat.

Această suferință autoimpusă are ca scop „obiectivul pe termen lung stabilit de Acordul de la Paris — menținerea creșterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C față de nivelurile preindustriale”. Nu că emisiile generate de om ar avea un control semnificativ asupra fluctuațiilor temperaturii globale, dar, privită în retrospectivă, retragerea Americii din Acordul de la Paris pare o decizie și mai înțeleaptă.

Europa a transformat poziția sa împotriva aparatelor de aer condiționat într-o chestiune de natură morală, susține filosoful flamand Maarten Boudry.

„Cauza profundă este o sensibilitate ideologică de tipul «mai puțin înseamnă mai mult», mai puternică în Europa decât oriunde altundeva, care prezintă răcirea artificială ca pe un lux decadent — ceva specific yankeilor risipitori, cu SUV-uri supradimensionate și piscine în curtea din spate”, a spus el, concluzionând că aversiunea Europei față de aerul condiționat este o formă de „penitență seculară”.

Penitență pentru ce? Se pare că Europa a interiorizat o gândire bazată pe clase sociale și rasă până în punctul în care se simte vinovată pentru succesul pe care l-a avut continentul său în trecut, reușind să depășească obstacolele tehnologice ale Revoluției Industriale. Pentru a compensa bogăția lor în raport cu restul lumii, europenii vor suferi acum în mod inutil, privându-se de confortul oferit de realizările tehnologice moderne în care continentul lor a excelat odinioară.

Astfel de decizii politice au consecințe concrete. Franța a ajuns recent să închidă școlile, în loc să asigure răcirea aerului din interiorul acestora. Căile Ferate Naționale din Belgia au anulat numeroase curse în orele de vârf, deoarece 20% dintre trenurile sale nu dispun de aer condiționat. În Marea Britanie, lanțurile de supermarketuri și-au închis raioanele de produse refrigerate și congelate și au aruncat alimentele alterate, deoarece nu au putut să le mențină la temperaturi adecvate. De asemenea, poliția a ordonat locuitorilor să demonteze aparatele de aer condiționat instalate în locuințele lor — în timpul valului de căldură — pentru a se conforma regulilor arbitrare privind „emisiile nete zero”.

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Problema aerului condiționat nu ține doar de confort. Când oamenilor le este prea cald, creierul și corpul lor încetează să mai funcționeze normal, ceea ce duce la probleme grave de sănătate. De asemenea, această situație îi determină pe oameni să recurgă la măsuri extreme pentru a se răcori.

Săptămâna trecută, Franța a înregistrat 1.000 de decese suplimentare în timpul valului de căldură, multe dintre acestea fiind cauzate de înec, în timp ce victimele încercau să se răcorească. Aceasta continuă o tendință: în vara relativ răcoroasă din 2023, 47.000 de europeni au murit din cauze legate de căldură, la fel ca și cei 60.000 din 2022. În timpul unui val de căldură de 16 zile din 2003, s-au înregistrat 80.000 de decese în plus în întreaga Europă.

În schimb, în Statele Unite, economistul Alan Barreca a constatat o scădere cu 75% a riscului de deces în zilele caniculare, care corespunde direct cu adoptarea sistemelor de aer condiționat. „Adoptarea sistemelor de aer condiționat în locuințe explică, în esență, întreaga scădere a relației dintre temperatură și mortalitate”, a afirmat el.

Cu alte cuvinte, zeci de mii de europeni mor în fiecare vară din cauze legate de căldură, nu din cauza schimbărilor climatice, ci pentru că guvernele europene sunt prea încăpățânate în angajamentul lor față de agenda anti-schimbări climatice pentru a adopta sistemele de aer condiționat care salvează vieți.