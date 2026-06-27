Biserica Sf. Elena din Cleveland: 120 de ani de istorie, credință și identitate românească în America

Comunitatea românească din Cleveland marchează un moment de profundă însemnătate istorică și spirituală: aniversarea a 120 de ani de la întemeierea Bi

Comunitatea românească din Cleveland marchează un moment de profundă însemnătate istorică și spirituală: aniversarea a 120 de ani de la întemeierea Bisericii Române Greco-Catolice „Sfânta Elena”, de rit bizantin, situată la 1367 West 65th Street, în Cleveland, Ohio.

Evenimentul este cu atât mai important cu cât, cu acest prilej, Prea Cucernicul Părinte Petru Stînea lansează noua sa carte, „Istoria primei comunități românești din SUA / Little Romania din orașul Cleveland, Ohio”, o lucrare dedicată începuturilor vieții românești organizate pe pământ american.

La începutul secolului al XX-lea, mii de români veniți din Transilvania, Crișana, Maramureș și Banat au ajuns în marile orașe industriale ale Americii, în căutarea unei vieți mai bune. Clevelandul, cu fabricile, oțelăriile și atelierele sale, a devenit unul dintre cele mai importante centre de așezare pentru acești imigranți. Aici, pe străzile din jurul actualei West 65th Street, românii au pus temelia unei comunități care avea să fie cunoscută drept „Little Romania”.

În centrul acestei lumi românești s-a aflat Biserica „Sfânta Elena”. Întemeiată în 1905 și legată de activitatea misionară a Părintelui Epaminonda Lucaciu, parohia a devenit nu doar un loc de rugăciune, ci și inima vieții românești din Cleveland. Aici românii și-au păstrat credința, limba, tradițiile, cântecele, sărbătorile și sentimentul apartenenței la neamul din care proveneau.

Biserica nu a fost doar un altar, ci și o casă a comunității. În jurul ei s-au format societăți culturale și de ajutor reciproc, coruri, școli de limbă română, reuniuni ale femeilor, publicații și inițiative menite să sprijine noii veniți. Pentru mulți imigranți, „Sfânta Elena” a fost primul loc în care au simțit că America putea deveni acasă fără ca România să fie uitată.

Istoria acestei parohii este, de fapt, istoria unei generații de pionieri. Ei au muncit din greu, au trăit modest, dar au înțeles că fără biserică, fără comunitate și fără memorie, identitatea se poate pierde. Prin credință și solidaritate, acești români au construit una dintre cele mai vechi și mai importante instituții românești din Statele Unite.

Astăzi, la 120 de ani de la acele începuturi, Biserica „Sfânta Elena” rămâne un simbol al continuității. Ea vorbește despre curajul celor care au traversat oceanul, despre jertfa celor care au ridicat o comunitate de la zero și despre datoria generațiilor de astăzi de a păstra vie această moștenire.

Lansarea volumului Părintelui Petru Stînea adaugă acestei aniversări o dimensiune culturală și documentară deosebită. Cartea „Istoria primei comunități românești din SUA / Little Romania din orașul Cleveland, Ohio” readuce în atenție nu doar trecutul unei parohii, ci povestea unei întregi comunități care a contribuit la formarea identității românești în America.

Aniversarea de 120 de ani a Bisericii „Sfânta Elena” nu este doar o comemorare locală. Este o sărbătoare a românilor de pretutindeni. Este un omagiu adus celor care au păstrat credința și limba română într-o lume nouă. Este o invitație de a redescoperi „Little Romania” din Cleveland ca loc de memorie, de recunoștință și de inspirație.

Timp de 120 de ani, Biserica Română Greco-Catolică „Sfânta Elena” a stat ca o mărturie vie a credinței, unității și demnității românești în America. Iar astăzi, prin această aniversare și prin noua lucrare a Părintelui Petru Stînea, istoria primei comunități românești din Statele Unite este readusă acolo unde îi este locul: în memoria vie a neamului românesc.

Biserica Română Greco-Catolică „Sfânta Elena” din Cleveland este prima parohie românească greco-catolică înființată în Statele Unite și una dintre instituțiile fondatoare ale primei comunități românești organizate din America. Împreună cu Parohia Ortodoxă „Sfânta Maria”, întemeiată cu un an mai devreme, ea a dat naștere cartierului istoric „Little Romania” din Cleveland, leagănul vieții românești organizate din Statele Unite.

TRIBUNA.US