Se opun alocării de fonduri pentru refacerea stocurilor de arme după războiul cu Iranul Administrația Trump solicită Congresului să refacă stocuril

Se opun alocării de fonduri pentru refacerea stocurilor de arme după războiul cu Iranul

Administrația Trump solicită Congresului să refacă stocurile de rachete ale armatei americane după războiul din Iran. Totuși, democrații spun că nici vorbă, iar poziția lor seamănă cu cea a lui JD Vance, care s-a opus acordării de ajutor Ucrainei pe vremea când Joe Biden era președinte. Argumentul lor nu este cu nimic mai bun decât cel al senatorului Vance.

Administrația solicită aproximativ 87 de miliarde de dolari, iar cea mai mare parte este destinată Pentagonului (67 de miliarde de dolari). Aproximativ 21 de miliarde de dolari sunt alocați pentru muniții. Acești bani vor contribui la refacerea stocurilor de rachete de interceptare pentru apărarea aeriană și a altor rachete cu rază lungă de acțiune utilizate în cantități mari, care sunt necesare și pentru a descuraja China și Rusia.

Aceasta reprezintă un avans pentru extinderea producției, astfel încât americanii să nu mai afle niciodată, la câteva zile după începerea unui război, că stocurile de arme sunt pe cale de epuizare. Președintele a exercitat presiuni asupra producătorilor de rachete pentru a accelera ritmul de producție, dar are nevoie de o alocare bugetară din partea Congresului pentru a debloca investițiile și a semna contractele.

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Sunt prevăzuți, de asemenea, 2,4 miliarde de dolari pentru drone — probabil ați auzit că SUA au nevoie de mai multe — și 1,5 miliarde de dolari pentru costurile cu combustibilul. Administrația afirmă că armatei îi lipsesc 17,3 miliarde de dolari pentru cheltuielile operaționale. Portavionul USS Gerald R. Ford a fost mobilizat timp de aproape un an, un record dubios de după războiul din Vietnam. Programele secrete ar urma să primească aproximativ 12 miliarde de dolari.

Pentru ca proiectul de lege să fie aprobat de Senat, este nevoie de sprijinul democraților, iar Administrația a alocat fonduri suplimentare pentru combaterea epidemiei de Ebola și pentru reconstrucția gării Penn Station din New York, aparent cu scopul de a obține cele 60 de voturi necesare. Până în prezent, însă, nu s-a reușit acest lucru.

„Democrații nu vor susține alocarea a zeci de miliarde de dolari pentru războiul fără sens al lui Trump”, a declarat deputata Rosa DeLauro, șefa comisiei democratice pentru buget. Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, cu privirea îndreptată spre victoriile progresiste de marți din primarele de la New York, a adăugat că „ar trebui să reducem costurile pentru poporul american, nu să-i dăm lui Trump încă un cec în alb”.

Dar nu este vorba de un cec în alb pentru Trump. Este vorba de fonduri alocate în mod specific soldaților și marinarilor pentru a apăra interesele Statelor Unite.

Democrații sunt suficient de înverșunați încât să refuze Partidului Republican orice realizare pe care acesta ar putea-o prezenta drept succes înainte de noiembrie, ceea ce face parte din strategia lor. De asemenea, democrații sunt îngroziți de perspectiva de a fi puși la stâlpul infamiei de către stânga lui Zohran Mamdani, sub acuzația că ar susține colonialismul și complexul militar-industrial.

Republicanii au dreptate să facă presiuni asupra democraților pentru a susține finanțarea armatei. Un exemplu politic în acest sens îl reprezintă finanțarea acordată Ucrainei, din care cea mai mare parte a ajuns la producătorii de arme din SUA. Republicanii au susținut cererile de finanțare ale președintelui Biden, în ciuda opoziției din partea bazei lor electorale, chiar dacă domnul Biden nu a putut sau nu a vrut să prezinte o strategie de victorie.

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Va fi interesant să vedem câți democrați mai înțeleg că forța de descurajare militară americană este o chestiune mai importantă decât orice președinte sau campanie militară. Ironia situației este că domnul Trump se află pe un teren politic instabil din cauza „memorandumului de înțelegere” pe care l-a semnat cu Iranul și a concesiilor preventive pe care le-a făcut.

Însă democrații nu reușesc să-l critice pe Trump din perspectiva aripii de dreapta, deși acest lucru i-ar putea ajuta să recâștige votanții care consideră că partidul este slab în ceea ce privește securitatea națională. Se pare că preferă să se mulțumească cu un gest inutil, precum o rezoluție fără caracter obligatoriu privind puterile de război, și să le facă cu ochiul Socialiștilor Democrați din America.