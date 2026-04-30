BRÂNCUȘI aniversat la Chicago – 150 de ani de la naștere

COMUNICAT - Consulatul General al României la Chicago Ne face deosebită plăcere să vă invităm la evenimentul aniversar al marelui sculptor român Cons

COMUNICAT – Consulatul General al României la Chicago

Ne face deosebită plăcere să vă invităm la evenimentul aniversar al marelui sculptor român Constantin Brâncuși, cu ocazia a 150 de ani de la nașterea „patriarhului sculpturii moderne”, găzduit cu generozitate de Academia Creștină Logos (7280 N Caldwell Ave, Niles).

Evenimentul va începe la ora 18.00 și va prilejui remarci ale domnului Consul General Lucian-Ilie Stănică și ale domnului Pastor Senior Daniel Chiu despre profilul american și din Chicago al operei marelui artist.

Vor fi prezentate elemente vizuale ale sculpturilor și atelierelor excepționalului sculptor român din cadrul complexelor muzeale de la București, New York, Chicago și Paris.

Dată: 8 mai 2026

Locație: LOGOS CHRISTIAN ACADEMY

7280 N Caldwell Ave, Niles, IL 60714

Ora: 18.00 (6 PM)

RSVP: 7 mai

Vă rugăm să confirmați participarea până pe 7 mai (RSPV):

https://forms.gle/JWx2NC77EBWL6jQS7

Subsemnăm cu căldură această invitație,

Lucian-Ilie Stănică

Consulul General al României

chicago@mae.ro

Daniel Chiu

Pastor Senior

la Logos Christian Academy

danielpchiu@yahoo.com



2026 este „Anul Brâncuși“, fiind dedicat personalității și operei lui Constantin Brâncuși (1876-1957), unul dintre cei mai influenți sculptori ai secolului XX, de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani.

Constantin Brâncuși s-a născut la 19 februarie 1876 în satul Hobița din județul Gorj. După studii de specialitate la Craiova (Școala de Arte și Meserii) și București (Școala de Bellearte), ajunge la Paris în 1905, unde interacționează cu avangarda artistică; activitatea sa creatoare va atinge apogeul între 1914 și 1940. Moare la 16 martie 1957, fiind înmormântat la cimitirul Montparnasse din Paris.

