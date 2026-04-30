BRÂNCUȘI aniversat la Chicago – 150 de ani de la naștere

COMUNICAT – Consulatul General al României la Chicago
Ne face deosebită plăcere să vă invităm la evenimentul aniversar al marelui sculptor român Constantin Brâncuși, cu ocazia a 150 de ani de la nașterea „patriarhului sculpturii moderne”, găzduit cu generozitate de Academia Creștină Logos (7280 N Caldwell Ave, Niles).
Evenimentul va începe la ora 18.00 și va prilejui remarci ale domnului Consul General Lucian-Ilie Stănică și ale domnului Pastor Senior Daniel Chiu despre profilul american și din Chicago al operei marelui artist.
Vor fi prezentate elemente vizuale ale sculpturilor și atelierelor excepționalului sculptor român din cadrul complexelor muzeale de la București, New York, Chicago și Paris.
Dată: 8 mai 2026
Locație: LOGOS CHRISTIAN ACADEMY
7280 N Caldwell Ave, Niles, IL 60714
Ora: 18.00 (6 PM)
RSVP: 7 mai
Vă rugăm să confirmați participarea până pe 7 mai (RSPV):
https://forms.gle/JWx2NC77EBWL6jQS7
Subsemnăm cu căldură această invitație,
Lucian-Ilie Stănică
Consulul General al României
chicago@mae.ro
Daniel Chiu
Pastor Senior
la Logos Christian Academy
danielpchiu@yahoo.com
