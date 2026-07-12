BREAKING | Senatorul republican Lindsey Graham a decedat subit, la vârsta de 71 de ani

Senatorul republican Lindsey Graham, care a reprezentat Carolina de Sud timp de peste trei decenii și a fost un aliat cheie al președintelui Donald Tr

Senatorul republican Lindsey Graham, care a reprezentat Carolina de Sud timp de peste trei decenii și a fost un aliat cheie al președintelui Donald Trump, a decedat sâmbătă seara, a confirmat biroul său într-un comunicat emis duminică dimineața devreme.

Graham avea 71 de ani.

Biroul său a descris cauza decesului ca fiind „o boală scurtă și bruscă”.

„Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă”, se mai precizează în comunicat.

Ziarul The Washington Post a relatat că înregistrările audio de pe frecvențele poliției indicau faptul că echipajele de urgență au intervenit pentru a stabiliza starea unei persoane la o adresă care corespunde reședinței lui Graham din Capitol Hill, după ce, în jurul orei 20:30 (ora de Est), a fost primit un apel privind o persoană care suferea de dureri în piept.

Echipajele de intervenție au declarat ulterior că bărbatul intrase în stop cardiac și că i se administra resuscitare cardiopulmonară (RCP).

Graham, care a fost ales pentru prima dată în Congres ca parte a „Revoluției Republicane” din 1994 în Camera Reprezentanților a SUA, a reprezentat cel de-al treilea district electoral al statului până în 2003.

În 2002, a fost ales în Senat, unde l-a înlocuit pe senatorul Strom Thurmond, care se retrăgea din funcție și care era atunci cel mai în vârstă membru al camerei superioare.

Graham candida pentru realegere în 2026, fiind considerat favoritul cert în fața candidatei democrate, dr. Annie Andrews.

De asemenea, el a candidat pentru scurt timp la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2016, fără succes, retrăgându-se în decembrie 2015, înainte de începerea procesului de alegeri primare.

„Este extraordinar. Mi-a fost alături de mult timp”, a declarat președintele Trump în cadrul unei apariții virtuale la un miting online organizat în sprijinul lui Graham luna trecută, potrivit ziarului The Post, menționând că cei doi au fost adversari în cursa electorală din 2016. „După ce acea luptă s-a încheiat, am devenit cei mai buni prieteni, iar el m-a ajutat la fel de mult ca oricine altcineva din Senat”, a adăugat Trump.

Graham era probabil cel mai cunoscut ca unul dintre cei mai fervenți susținători ai liniei dure din camera superioară a Senatului, în special prin sprijinul său vocal pentru o acțiune militară împotriva Iranului și prin susținerea acordată Israelului.

„Iată ce îi spun președintelui Trump”, a declarat Graham în martie, potrivit publicației The Hill. „Continuați așa încă câteva săptămâni, cuceriți Insula Kharg, unde se află toate resursele de care dispun pentru producția de petrol, preluați controlul asupra acelei insule și lăsați acest regim să se stingă de la sine”. „Mă întorc în Carolina de Sud și le cer să-și trimită fiii și fiicele în Orientul Mijlociu”, a adăugat Graham. „Ceea ce vreau să faceți în Orientul Mijlociu, prietenilor noștri din Arabia Saudită și din alte locuri, este să ieșiți în față și să spuneți: Aceasta este și lupta mea. Mă alătur Americii. Mă implic public în răsturnarea acestui regim”.

Se întorsese recent din Ucraina după o întâlnire cu președintele acestei țări, Volodimir Zelenski, unde le-a spus reporterilor că atât Casa Albă, cât și Senatul au ajuns la un acord pentru a impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, în sprijinul Kievului.

Moartea lui Graham lasă două locuri republicane vacante în Senat, fostul lider al majorității din Senat, Mitch McConnell, rămânând internat în spital. McConnell, care urma să se retragă după expirarea mandatului său în ianuarie, ar fi înlocuit, conform legii din Kentucky, printr-o alegere specială dacă ar decide să se retragă mai devreme, iar guvernatorul — democratul Andy Beshear — ar avea o marjă de manevră semnificativă în ceea ce privește momentul convocării unei alegeri speciale.