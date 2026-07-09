Ucigașul lui Charlie Kirk și-a dorit „să nu fi făcut-o”, afirmă fostul său coleg de cameră

Procurorii din Utah au făcut publice detalii despre conversațiile pe care, potrivit acestora, Tyler Robinson le-a purtat în ziua atacului armat asupra

Procurorii din Utah au făcut publice detalii despre conversațiile pe care, potrivit acestora, Tyler Robinson le-a purtat în ziua atacului armat asupra lui Charlie Kirk.

Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk i-a spus fostului său coleg de cameră că își dorea „să nu fi făcut-o”, potrivit mărturiei înregistrate a colegului de cameră, redată joi în sala de judecată.

Lance Twiggs, fostul coleg de cameră și partenerul de viață al lui Tyler Robinson, a declarat anchetatorilor într-un interviu înregistrat că a vorbit cu Robinson față în față a doua zi după ce Kirk a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley. Twiggs a spus că Robinson a confirmat că mesajele pe care le trimisese cu o seară înainte, în care își asuma responsabilitatea pentru moartea lui Kirk, erau adevărate.

Atunci Robinson a spus că regretă ce a făcut, a afirmat Twiggs.

Robinson i-a spus că intenționa să vorbească cu părinții săi sau să se predea autorităților, a spus Twiggs. El a fost reținut după ce familia și prietenii au contactat forțele de ordine, au declarat oficialii anul trecut.

Robinson se află în prezent în instanță pentru o examinare a probelor, o etapă inițială a procesului juridic prevăzută de legislația statului Utah, în cadrul căreia procurorii trebuie să demonstreze că dispun de suficiente probe pentru a stabili existența unui motiv întemeiat și a trece la faza de judecată. Dacă vor reuși, Robinson va trece la etapa de citire a acuzațiilor și va formula o pledoarie oficială cu privire la fiecare dintre capetele de acuzare.

Kirk a fost ucis în septembrie 2025, în timp ce lua cuvântul la o dezbatere în aer liber organizată la universitate. Dezbaterea făcea parte dintr-un turneu în campusuri organizat de Turning Point USA, organizația conservatoare pentru tineri pe care Kirk, în vârstă de 31 de ani, a cofondat-o.

Robinson, care avea 22 de ani la momentul respectiv, este acuzat de omor calificat, infracțiune care ar putea atrage pedeapsa cu moartea. De asemenea, el este acuzat de obstrucționarea justiției și de influențarea martorilor, în legătură cu presupusele măsuri pe care le-a luat pentru a-și ascunde pușca și pentru a-și îndemna colegul de cameră să șteargă mesajele text și să nu coopereze cu forțele de ordine.

Twiggs a cooperat cu poliția pe tot parcursul anchetei. El le-a spus anchetatorilor că Robinson îi mărturisise, cu câteva săptămâni înainte de împușcături, că intenționa să graveze gloanțe, dar a afirmat că acestea urmau să fie folosite la vânătoare.

Twiggs a mai spus că, deși Robinson vorbea din când în când despre politică, nu îl auzise niciodată vorbind despre Kirk înainte de atac.