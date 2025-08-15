BREAKING | Summit-ul Trump–Putin s-a încheiat. Ce urmează

„Niciun acord până nu se ajunge la un acord” - Donald Trump admite că nu a ajuns la un acord cu Vladimir Putin Întâlnirea directă dintre Donald Tru

Întâlnirea directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate, cei doi susținând o conferință de presă comună. Președintele SUA anunță consultări cu liderii NATO și Volodimir Zelenski după întâlnirea cu președintele rus.

Conferința de presă a început cu declarațiile președintelui rus Vladimir Putin.

Putin susține că relațiile dintre SUA și Rusia au avut de suferit și afirmă că întâlnirea era „de mult așteptată”.

„Se știe că nu au mai avut loc summit-uri între Rusia și SUA de patru ani, iar aceasta este o perioadă lungă. Această perioadă a fost foarte dificilă pentru relațiile bilaterale. Și să fim sinceri, acestea au ajuns la cel mai scăzut nivel de după Războiul Rece. Cred că acest lucru nu este în beneficiul țărilor noastre și al lumii în ansamblu”, a afirmat el.

„O întâlnire personală între șefii de stat era necesară de mult timp”, a adăugat el.

„Situația din Ucraina are legătură cu amenințări fundamentale la adresa securității noastre. Mai mult, am considerat întotdeauna națiunea ucraineană, și am spus-o de mai multe ori, o națiune frățească”, a afirmat el.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că este de acord cu asigurarea securității Ucrainei.

„Sunt de acord cu (președintele SUA Donald) Trump că securitatea Ucrainei trebuie asigurată și, desigur, suntem gata să lucrăm în acest sens”, a afirmat el.

El a adăugat: „Aș dori să sper că acordul la care am ajuns împreună ne va ajuta să ne apropiem de acest obiectiv și va deschide calea către pace în Ucraina”.

Însă, istoric, când Rusia dă asigurări că este preocupată de securitatea țărilor vecine trebuie înțeles că acest lucru este posibil doar dacă Rusia controlează țara respectivă direct sau prin interpuși.

„Niciun acord până nu se ajunge la un acord”

„Nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”, a spus Trump, adăugând că va da telefoane către NATO și Kiev.

„Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord – aș spune că majoritatea. Există câteva puncte importante asupra cărora nu am ajuns încă la un acord, dar am făcut unele progrese”, a declarat Trump.

„Dar avem șanse foarte mari să ajungem acolo – nu am ajuns încă, dar avem șanse foarte mari să ajungem acolo.”

Deși a descris întâlnirea drept „extrem de productivă”, Donald Trump a spus niște lucruri corecte: îi va contacta telefonic pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii NATO cu privire la conținutul discuțiilor și că deși așteaptă la o revenire a relațiilor economice americano-ruse, aceasta se va putea produce după reglarea conflictului.

„În cele din urmă, decizia le aparține”, a spus Trump, referindu-se aparent la Zelenski.

Președintele Donald Trump și omologul său rus, președintele Vladimir Putin, au făcut declarații, dar niciunul dintre ei nu a răspuns la întrebările reporterilor prezenți și au părăsit împreună scena din Anchorage vineri.

Astfel, conținutul discuțiilor lor – pe care ambii l-au caracterizat ca fiind pozitiv – rămâne necunoscut pentru moment.

Context

În preambulul summit-ului programat în Alaska, oficialii și media din Rusia prezintă evenimentul drept o oportunitate de resetare a relaţiilor cu SUA și chiar de cooperare în zona arctică. Totuși, pacea, mai ales în contextul conflictului din Ucraina, nu este privită drept un potențial rezultat.

Rusia propune un armistițiu condiționat de cedarea unor teritorii de către Ucraina, însă această abordare este ferm respinsă de Kiev și aliații europeni, deși președintele ucrainean Zelenski a transmis partenerilor europeni că este dispus la concesii.

Ucraina, în comparație cu Rusia, a depus eforturi însemnate pentru a accepte concesiile propuse – uneori impuse – de administrația Trump, deși ea este victima în acest război ilegal.

Kremlinul nu pare dispus să facă concesii majore, mizând pe faptul că răbdarea și sprijinul occidental pentru Ucraina se vor eroda în timp.

Analiștii interpretează lipsa soluțiilor de pace drept reflexia calculului lui Putin: avansuri pe câmpul de luptă combinate cu scăderea sprijinului occidental (inclusiv încetarea livrărilor de arme din partea SUA) ar putea consolida poziția Rusiei și submina rezistenţa ucraineană.

În presa și discursul politic intern, întâlnirea este prezentată ca o victorie diplomatică în sine. Participarea lui Trump — fie și fără un acord de pace — este exploatată propagandistic pentru a arăta că Rusia nu este izolată și că are canale directe de dialog cu Washingtonul.

Trump a lăsat să se înțeleagă că este deschis unui acord de pace, dar numai dacă se pot înregistra progrese concrete. El nu exclude ideea unei retrageri parțiale a trupelor ruse din zone ocupate, însă nu pare să pună accentul pe restabilirea completă a integrității teritoriale a Ucrainei.

Summit-ul nu este pregătit să producă un acord de pace. Pentru Putin, valoarea lui este în legitimitatea diplomatică și în posibilitatea de a testa limitele și disponibilitatea unei administrații Trump de a negocia termeni favorabili Rusiei. Pentru Trump, miza este mai degrabă politică și de imagine, în timp ce conflictul din Ucraina rămâne nerezolvat.

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, potrivit unei declaraţii semnate de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei.

Foto: TheWhite House

