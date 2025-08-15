Summit Trump-Putin în Alaska. „Domnule președinte Putin, veți înceta să mai ucideți civili?”

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit față în față vineri în Alaska, în cadrul unui summit cu miză mare, care ar putea determina dacă se poate ajunge la un armistițiu în cel mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Înaintea discuțiilor, Trump l-a întâmpinat pe liderul rus pe pista unei baze aeriene a Forțelor Aeriene ale SUA. Cei doi și-au strâns mâinile, înainte de a se urca în limuzina lui Trump pentru a se îndrepta către locul summitului, situat în apropiere.

„Domnule Putin, ați subestimat Ucraina? Domnule președinte Putin, veți înceta să mai ucideți civili? Domnule președinte Putin, cum poate SUA să aibă încredere în cuvântul dumneavoastră?” s-a adresat o jurnalistă președintelui rus – întrebări la care nu a primit răspuns.

Acestea sunt întrebări pe care Putin nu este obișnuit să le audă și la care nu are răspuns, deoarece nu i se pun niciodată. Chiar și atunci când cineva îndrăznește să pună o astfel de întrebare în Rusia, acesta moare „brusc” și „în mod natural”.

În cadrul summitului, cei doi președinți discută împreună cu delegațiile la prima lor întâlnire din 2019. În prezidiul întâlnirii un fundal albastru pe care sunt imprimate cuvintele „În căutarea păcii”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu a fost invitat la discuții, și aliații săi europeni se tem că Trump ar putea trăda Ucraina prin înghețarea conflictului cu Rusia și recunoașterea – chiar dacă doar informal – a controlului rus asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei.

Anterior, Trump a încercat să calmeze aceste îngrijorări în timp ce se urca la bordul avionului Air Force One, afirmând că va lăsa Ucraina să decidă cu privire la eventualele schimburi teritoriale.

„Nu sunt aici pentru a negocia în numele Ucrainei, sunt aici pentru a-i aduce la masa negocierilor”, a declarat el.

Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, el a declarat reporterilor: „Vreau să văd un armistițiu rapid… Nu voi fi mulțumit dacă nu se va întâmpla astăzi… Vreau ca uciderile să înceteze”.

Trump speră că armistițiul în războiul început de Putin acum trei ani și jumătate va aduce pacea în regiune și îi va consolida reputația de pacificator global demn de Premiul Nobel pentru Pace.

Foto: The White House

